A música, a política e a vida: as palavras reunidas de José Mário Branco

Algures em 2008 desloquei-me a casa de José Mário Branco (1942-2019) para o que era suposto ser uma entrevista não sobre ele, mas sobre a sua relação musical com Camané, que acabava de lançar o espantoso Sempre de Mim, produzido, como de habitual, por JMB. Estava um pouco intimidado, em parte porque a ideia que tinha era a de um homem fechado, pouco dado a partilhar a sua intimidade, talvez um pouco anti-social, eternamente zangado com o estado do mundo – enfim, alguém que se tornara uma espécie de monumento que era preciso abordar com delicadeza e distância.

Isto apesar de ter assistido às gravações do disco e de ter ficado impressionado com a doçura com que JMB falava com Camané, e a inteligência com que guiava Camané de modo a obter dele o que imaginara – nunca o repreendia, nunca lhe dizia que errara. Antes perguntava o que o fadista achava de determinado verso, qual a sílaba que acreditava dever ser acentuada – até que Camané, por si mesmo, acabasse por entregar cada vocábulo tal como ele soara na imaginação do produtor.

Na minha inocência — talvez porque a dupla já trabalhava junta há anos e porque Camané falava publicamente com muito carinho do seu produtor — imaginara que os dois tivessem uma relação extremamente próxima, como pai e filho. Qual a minha surpresa quando José Mário Branco, ao ouvir-me perguntar-lhe que relação é que mantinham quando não estavam a gravar a discos, atirou, com a maior tranquilidade (e cito de cabeça): “A gente é como os amantes. Junta-se para o que é bom. Não discute quem é que tem de lavar a loiça”.

▲ A capa de "José Mário Branco: Entrevistas para a Imprensa 1970-2019". Organização de Ricardo Andrade, Hugo Castro e António Branco. Edição: Tinta da China

A surpresa regressou há dias, quando estava a ler José Mário Branco – Entrevistas Para a Imprensa 1970 – 2019 (um livro cuja função está explicitada no título) e me deparei com a seguinte citação de uma entrevista conduzida por João Gobern, para o jornal Se7e, a 8 de maio de 1985: “Quero manter com a música uma relação de amante”, dizia JMB quase vinte anos antes de o ouvir dizer algo semelhante.

Obras como José Mário Branco – Entrevistas Para a Imprensa 1970 – 2019 permitem-nos aferir de como uma pessoa mudou, pelo menos nas suas declarações públicas, e do que nelas se manteve constante. Na sua última entrevista, a 16 de abril de 2019, ele fala de, a dado momento, ter começado a recolher e arquivar tudo o que dizia respeito à sua carreira – a propósito de ter acabado de produzir um disco de Katia Guerreiro, diz: “Compro cartolina, faço pastinhas e escrevo ‘Katia 2018’. Qualquer papelinho, qualquer recibo de táxi, qualquer coisinha (…) está aqui”.

Ele não está a brincar – em 2008, no fim da nossa conversa sobre Sempre de Mim, ele ofereceu-me a pastinha que criara para o disco e estava tudo ali, os poemas, a divisão silábica de cada verso, as sílabas que queria ver acentuadas. Um dos papéis era uma espécie de Excel (no sentido de ter colunas e linhas) e uma das colunas intitulava-se Respiração, isto é: se era necessário ouvir a respiração de Camané na canção – e no estúdio vi-o dar voltas e mais voltas até levar Camané a respirar profundamente antes de começar a cantar, como se aquelas palavras estivessem há muito guardadas dentro de si e tivessem agora de sair, como uma inevitabilidade fisiológica.

Essa conversa era suposto ser curta e com um único assunto – mas acabámos por ficar três horas à conversa, falando de tudo, política, as amizades, a forma de arranjar uma canção. JMB lacrimejou quando falou de Fausto a cantar no Canto dos Torna-Viagem e do seu sonho de conseguir voltar a estar em palco com ele e com Sérgio Godinho – no que mais tarde se tornaria o espectáculo Três Cantos.