Onde estava um campo, encontram-se agora três. Um, aquele na horizontal que tem o melhor relvado com ajuda também de alguns toques sintéticos para que o campo natural alcance maior rendimento, conta com um ecrã grande para que José Mourinho consiga transmitir de forma mais imediata e sem ter de juntar os jogadores no auditório o que pretende da equipa no plano tático. Outro, na vertical, simula a relva natural do Olímpico de Roma que é partilhado com o rival Lazio. Mais ao fundo ainda, um terceiro conseguiu ainda aproveitar o espaço que sobrava do terreno para fazer uma área de trabalho para os guarda-redes, poupando a zona da área dos outros campos e permitindo outras condições a um treino específico que difere do resto. Numa imagem, várias mudanças. Assim foi evoluindo a Roma nos últimos dois anos de vida.

No verão de 2020, com o impacto criado pela pandemia a funcionar como último fôlego para um desejo que vinha de trás mas que se tornou mais alcançável em termos financeiros, o norte-americano Dan Friedkin comprou, através do Grupo Friedkin, a esmagadora parte do capital social do clube transalpino, concluindo dessa forma uma década com James Pallotta na liderança dos giallorossi num negócio que rondou os 600 milhões de euros por 86,6% mais uma oferta pública de compra obrigatória das restantes ações ordinárias. Foi também nessa altura que Tiago Pinto, diretor geral do futebol do Benfica após passagem de cinco anos pelas modalidades de pavilhão, começou a pensar de forma mais séria na possibilidade de ter uma primeira aventura no estrangeiro. Entre muitas entrevistas por Zoom até à final em Itália, o gestor de 38 anos foi o vencedor de uma corrida que seguiu moldes pouco habituais no futebol. Agora, faz dois anos no cargo.

Nascido numa pequena aldeia do concelho de Peso da Régua, Tiago Pinto construiu um trajeto com tanto de improvável como de ascensional. O futebol e o Benfica sempre foram uma presença constante na sua vida entre uma carreira como futebolista que não passou do primeiro ano nos seniores pela vida académica mas também por aquilo que não gostava de fazer jogando como ponta de lança – correr e pressionar. Aí, entre as mãos na cintura à espera da bola que tantas vezes levaram o pai a chamar à atenção, poupava-se ao trabalho; fora dos pelados ou relvados, transitava para a ponta oposta e é o que mais gosta de fazer. As pessoas mais próximas recordam sempre a sua veia de índio benfiquista mas explicam que só mesmo o tempo que investe nos projetos que tem à frente permitiu que alcançasse o sucesso que conseguiu até hoje. Um sucesso que, desde início, está vetado enquanto tema de conversa. Antes de olhar para o que ganhou, não esquece o que deixou de ganhar. Antes de pensar no que faz, reflete sobre o que tem ainda para fazer.

Depois da primeira grande vaga de jogadores nacionais a saírem para as principais ligas europeias que se começou a tornar frequente a partir dos anos 90 com Figo, Rui Costa, Paulo Sousa, Fernando Couto, Vítor Baía e tantos outros, a que se seguiu o novo paradigma do técnico português no topo que teve José Mourinho como expoente máximo, também a nível de diretores desportivos começa a haver uma outra capacidade de implementação entre Antero Henrique, Luís Campos ou Tiago Pinto, olhando apenas para o top 5 das ligas europeias. Ponto comum? Dão poucas ou nenhumas entrevistas. Ponto ainda mais comum? Quando falam, raramente abordam o presente com toques de futuro. No caso do diretor desportivo da Roma, para se perceber o seu presente e o que pensa para o futuro há um trajeto no passado que explica tudo o resto.

