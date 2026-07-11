Acesso à Estrela vai ser feito por super-elevadores. Viagem à estação mais funda do Metro de Lisboa

Se não houver mais atrasos num calendário com várias derrapagens, a abertura vai ocorrer mais de uma década depois da última expansão da rede. A estação da Reboleira na linha Azul foi inaugurada em abril de 2016 e a linha circular tem início da operação agendado para o primeiro trimestre de 2027.

A Estrela é uma das duas novas paragens deste troço e vai ser a estação mais profunda de toda a rede do Metropolitano de Lisboa. Fica a 55 metros da superfície e o acesso à plataforma terá de ser feito com o recurso a elevadores de grande capacidade — para 20 pessoas — e de elevada velocidade, cerca de 20 segundos.

Serão instaladas escadas mecânicas e elevadores entre o cais de embarque e o primeiro nível acima da plataforma. É neste ponto— no mezanino — que serão instalados seis elevadores (fornecidos pelo fabricante alemão Schmitt) para levar os passageiros até ao átrio onde ficará situada a bilheteira e o controlo de entradas. A partir daqui, o acesso à rua será feito pelas formas tradicionais — escadas rolantes, escadas normais e elevador. A entrada ficará localizada em frente à Basílica, com acesso na extremidade sul do Jardim da Estrela.

Toda a estação terá, ainda assim, lanços de escadas (normais) a ligar a plataforma e a rua, numa extensão equivalente à de um prédio de 14 andares.

A visita do Observador às entranhas do novo troço começou no “poço de ataque” — uma escavação vertical para que trabalhadores e equipamentos acedam ao subsolo — que foi aberto nos terrenos do antigo hospital militar ao pé do jardim. Lá em baixo, na plataforma da que virá a ser a futura estação da Estrela, o diretor da obra do Metro, Rui Pina, explica porque foram excluídas as escadas mecânicas como opção preferencial de acesso em todo o percurso. Seriam necessárias muitas dezenas de equipamentos, o que envolveria uma manutenção complicada e um elevado risco de avarias. Rui Pina indica que as melhores práticas internacionais desaconselham as escadas rolantes nestas situações.

Para os utilizadores habituais do Metro, a comparação com a estação Baixa-Chiado é inevitável. O percurso entre a plataforma e a saída para o Largo de Camões tem cerca de 45 metros, mas aqui foram instalados quatro lances de escadas rolantes cujas avarias são uma grande dor de cabeça para utentes e para o próprio Metropolitano.