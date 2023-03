Adriana é errante por natureza. Toda a sua obra é, em si, um cruzamento de errâncias. Da música à poesia, passando pelo universo infantil (como compositora e ilustradora), a Mulher do Pau Brasil não tem medo de se experimentar em vários campos, fartando-se de acumular erros pelo caminho. “O errar no sentido que me interessa mais é o de arriscar”, elucida-nos numa entrevista pontualíssima, passada entre São Paulo e Vila Real, uma das paragens da digressão portuguesa.

O seu mais recente trabalho, que é lançado esta sexta-feira, 31 de março, é a sua última manifestação errante. O adjetivo está-lhe no nome e ela explica-nos como chegou até ele. “Eu tinha um reportório como nunca tinha tido antes, com 18 canções inéditas guardadas. É uma safra pré-pandemia. No final de 2021, gravámos as canções todas, mas com a passagem do tempo, algumas foram caindo naturalmente. Fez-se uma peneira e aí eu entendi que o disco era Errante”.

É-lo na musicalidade, como o é nas letras, um despejar de ressentimento sentimental e de coração partido que parece vir de uma mesma desilusão de amor, não nos tivesse a compositora desvendado que as letras foram escritas entre 2016 e 2020, “já nem lembro direito em que situação é que as fiz”, atira num sopro vindo das nuvens. “Mesmo quando eu fiz o disco da pandemia [Só (2020)], eu já tinha estas canções.”

