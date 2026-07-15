1241,3kWh poupados 1241,3 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Alain Pérez LAV Bingo!
i

Acompanhado por uma orquestra de "muchachos", Alain Pérez divulga o mais recente álbum, "Bingo", "um disco de confirmação, onde encontrei maturidade, a minha cor e continuei a aperfeiçoar o traço, como numa pintura", admite

Acompanhado por uma orquestra de "muchachos", Alain Pérez divulga o mais recente álbum, "Bingo", "um disco de confirmação, onde encontrei maturidade, a minha cor e continuei a aperfeiçoar o traço, como numa pintura", admite

Alain Pérez: "Dizem que a juventude não liga às raízes, mas o Bad Bunny faz um álbum com os ritmos da sua terra e é um deus"

Cresceu e fez-se músico na ilha, partilhou o palco com Paco de Lucía e é hoje uma referência. Entrevistámo-lo antes da estreia a solo em Lisboa. Sexta-feira, dia 17 de julho, a "Fiesta" é garantida.

    Índice

    Índice

A carreira musical de Alain Pérez começou na voz de um grupo de música popular cubana, que percorria a ilha no mar das Caraíbas de um extremo ao outro. Tinha apenas nove anos quando integrou os Cielito Lindo, mas o ritmo já lhe corria no sangue. Em Cuba, os corações batem ao som da parranda, do punto guajiro, do bolero, da guaracha, da timba, do son, do guagancón e da rumba — foi à boleia deles que Pérez conheceu outras latitudes, onde climas temperados e pessoas menos cálidas coexistem com o fado, o flamenco ou o jazz.

Entre as colaborações com músicos europeus destaca-se o participação de dez anos na banda de Paco de Lucía, “rei do flamenco”, que combinava virtuosismo com o sentimento despojado daqueles que cantam e bailam nas ruas. A seu lado, Alain aprofundou o amor pelas cordas do baixo e amadureceu um estilo que depois explorou a solo, sempre com um pé em Madrid e outro em Havana. Outras referências absolutas partilharam o palco com o intérprete, maestro e compositor, como Celia Cruz, Omara Portuondo ou Estrella Morente.

Bingo (2025) é um grito de sucesso, um dardo que cai em cheio no alvo e no goto da crítica. O álbum mais recente do músico demonstra uma ligação rara com a terra onde nasceu e com a banda que o acompanha na atual digressão pelo mundo — a La Fiesta Tour. O artista regressou a Cuba em 2014, onde vive desde então, apesar dos cortes de abastecimento que se intensificaram no país com os embargos e as sanções mais recentes, aplicadas pelos EUA.

“Assim não dá”, admite, com os olhos toldados de preocupação. É a partir de Espanha que conversa com o Observador, enquadrado pela objetiva da câmara frontal. Apesar disso, enquanto os instrumentos e a voz soarem em Cuba, admite ficar no país. Afinal, “a luz da música” orienta todos os gestos de Alain, tanto quanto a religião, a família ou os amigos. O músico tem corrido o mundo e a próxima paragem é Portugal: Alain Pérez y La Orquestra estreiam no LAV — Lisboa ao Vivo já esta sexta-feira, dia 17 de julho.

O lugar da música em Cuba, é um cliché? Ou é uma realidade?
É um país de música. Qualquer coisa é um pretexto para fazer uma festa, para ouvir música, para dançar, para cantar. Cresci rodeado de música, de tal modo que em minha casa, na vila de Manaca-Iznaga [centro-sul do país], os tempos livres eram passados de volta dos instrumentos. A parranda estava presente, o son, o punto guajiro, os trovadores… Essa era a tradição, o legado que recebi dos meus pais e avós. A dada altura, o meu pai, Gradelio Pérez, deu-se conta da minha inclinação e talento para a música e incentivou-me a entrar na escola da Casa da Cultura de Trinidad. Aos nove anos, juntei-me ao grupo Cielito Lindo. E assim começou a minha carreira.

Nessa altura saiu da casa dos seus pais?
Sim. Depois de fazer audições, fui admitido como cantor do grupo, que andava em digressão pela ilha e tocava em festivais, carnavais e eventos de bandas infantis. Não fazíamos música para crianças, mas canções cubanas para dançar e, por isso, desde os nove anos que estou fora de casa e trabalho na indústria. Enquanto os meus pais estavam em casa, eu subia ao palco e andava de autocarro pelo país.

Quem era o adulto responsável pela sua educação?
Durante esse período, fiquei a viver em casa do diretor do grupo, Enrique Pérez. Não vivia na casa dos meus pais, os ensaios e a escola eram noutra província do país. Como se o meu pai tivesse ficado em Madrid e eu tivesse ido para Granada cantar.

Como ficou a conhecer a banda e os respetivos membros?
O grupo já existia e estavam à procura de um vocalista. Tinham um diretor musical, um adulto que era músico profissional e responsável por todos os miúdos. Era o tal Enrique Pérez — que descanse em paz. Em Cuba, nessa altura, existiam muitos grupos infantis deste género, era uma moda, e os Cielito Lindo — originários da província de Cienfuegos — eram um dos que mais se destacava. Estavam à procura de um cantor, fizeram audições e encontraram-me. A partir daí mudei-me para a casa de Enrique Pérez e deixei de viver com os meus pais.

Alain Pérez LAV Bingo!

Alain Pérez: "Cresci rodeado de música, de tal modo que em minha casa os tempos livres eram passados de volta dos instrumentos."

Durante a sua formação, estudou na Escola Nacional de Artes, em Havana.
Sim. O tempo no grupo distribuía-se entre os concertos e aulas no conservatório de Cienfuegos. Depois, preparei-me para entrar na Escola Nacional de Arte (ENA), onde fiz o ensino secundário.

O que é que a experiência de ser artista em criança influenciou a sua carreira musical?
É uma experiência marcante para o resto da vida, porque começar a viver como um profissional e como um homem ainda em miúdo traz responsabilidades, horários de ensaio, viagens, e a autonomia necessária a quem vive fora de casa dos pais. Fica sempre um vazio, porque não se passou tanto tempo com a família como se gostava, mas, ao mesmo tempo, eu estava a caminho dos meus sonhos, da música.

Já falou muitas vezes do binómio rua e escola (“calle” e “escuela”), como os principais fatores que influenciaram o seu estilo musical. Entre a cultura urbana e a aprendizagem adquirida num meio institucional, qual é a mais importante?
Creio que a escola dá a disciplina, a técnica, a teoria necessária para ler música e compreender a sua história. A música clássica é muito importante para a formação, independentemente do instrumento, porque tocar um repertório clássico exige uma técnica muito elevada. Mas, ao mesmo tempo, a rua é o que dá o sabor, a voz, a energia e o sentimento contido na nossa música [cubana] e naquela que eu faço. A minha música vem da rua, não vem da escola, mas a escola dá a formação para elevar os sons tradicionais a outro nível e poder interpretá-los com maior qualidade, afinação e cuidado no som. Por isso é que eu falo da rua e da escola, são equivalentes ao binómio coração e cabeça. A rua é o coração, a escola a cabeça.

Formar as novas gerações é uma prioridade, já o disse várias vezes. Qual é a abordagem que adota quando ensina? Procura incorporar as duas vertentes, o coração e a cabeça, na educação que oferece a novos músicos?
Por muitos sentimentos e por muita cultura urbana, isso não chega para tocar bem. Com os músicos da minha orquestra, por exemplo, tento sempre manter esse equilíbrio — como quando tocava com o Paco de Lucía, que exigia um nível de interpretação muito elevado, mas ao mesmo tempo primava pelo sentimento da rua. Essa linguagem é a maneira que tenho de fazer música, é a que têm os grandes: a música é inspirada pelos sons da rua desde Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, etc. Existia na rua e eles elevaram-na para outro patamar. É possível tocar música tradicional muito bonita, mas para elevá-la importa ter a disciplina que se aprende na escola.

"A música clássica ajuda muito à formação dos músicos, porque tocar um repertório clássico exige uma técnica muito elevada. Mas, ao mesmo tempo, a rua é o que dá o sabor, a voz, a energia e o sentimento contido na nossa música [cubana] e naquela que eu faço. A minha música vem da rua, não vem da escola, mas a escola forma-te para elevares os sons tradicionais a outro nível."

Primeiro aprendeu a tocar guitarra clássica, mas depois profissionalizou-se no baixo. Como é que isso aconteceu?
A guitarra é como a mãe do baixo elétrico — a guitarra tem um baixo —, pelo que a técnica é semelhante. Por exemplo, no flamenco, reproduzi o que já fazia na guitarra e isso ajudou-me muito na transição entre instrumentos.

E qual dos dois é o seu favorito?
Para acompanhar canções, a guitarra oferece uma amplitude muito maior, mas o baixo é o instrumento principal para mim — além da voz.

Em que circunstância começou a tocar baixo?
Comecei com Isaac Delgado.

Com quem tem uma faixa no álbum mais recente, além de um disco de música tradicional.
Já colaborei várias vezes com ele, como produtor e arranjador — temos um trabalho de muitos discos. Há muito tempo que faço música com o Isaac e, quase sempre, ele chama-me para produzir as suas faixas. É um trabalho que adoro, sempre uma inspiração e oportunidade para crescer na indústria.

Mas como foi a vossa primeira colaboração, essa em que começou a tocar baixo?
Ainda estudava nessa altura, não tinha concluído o ensino secundário. Estava no terceiro ano da ENA, e o Isaac chamou-me para tocar baixo na sua banda. Essa foi a nossa primeira colaboração, a primeira oportunidade que tive para me converter num baixista profissional. Começo com o Isaac em 1995 ou 96.

Ele já tinha uma carreira sólida, era um artista consagrado, com um êxito nacional e internacional tremendo. Foi um grande passo para mim, porque já tinha acompanhado os Irakere e o Chucho Valdés a solo antes, como cantor, mas aí dou o salto para o lugar do baixista — e nunca mais me separei do instrumento. Trabalhei com o Isaac e fiz digressões e concertos pelo mundo fora durante quatro anos, na banda. Depois fiquei com ele como diretor musical e também produtor de muitos discos. Temos uma história, sem dúvida. Sem contar que o Isaac é meu cunhado, sou casado com a irmã dele. Já há 30 anos.

E porque é que foi viver para Espanha?
Também foi culpa do Isaac. No ano de 1998, a editora dele, que se chamava RMM — Ritmo Mundo Musical —, fez uma estratégia de marketing dirigida ao público europeu e incentivou o Isaac a vir para Espanha. Eu acompanhei-o como baixista e ficámos cá a gravar o disco e a fazer digressão. Quando ele regressou a Cuba, decidi ficar em Espanha para começar a minha carreira a solo.

Viver na Europa foi emancipatório — tendo em conta o totalitarismo e inflexibilidade do regime que imperava em Cuba — ou sentiu a mudança como uma obrigação?
Nunca faço nada obrigado, nada. A música é a minha vida, o meu caminho. Vim a Espanha para fazer música, não com o objetivo de emigrar. Quando o Isaac me aproximou da editora, que me propôs um contrato para produzir e começar a minha carreira a solo, decidi ficar em Espanha, mas a minha cabeça nunca saiu de Cuba. Nunca saio completamente de lá. A música é o meu guia, assim como me trouxe para Espanha, levou-me de volta para Cuba. Fui atrás dela.

Mas viver na Europa proporcionou um choque de realidades?
Mudou a minha forma de conviver e de me integrar na sociedade. Obviamente há uma diferença entre o ritmo de vida dos cubanos e o dos europeus. Os latinos e caribenhos são mais abertos, mais próximos e sociais. Carinhosos, pegajosos até. Mas adaptei-me, fui-me adaptando gradualmente. Agora, a Europa e Espanha são mais “latinas”, muito mais cosmopolitas do que em 1998, 2000, em que a sociedade estava mais fechada. Mudaram muito, toleram uma maior mestiçagem e mistura, apesar de continuar a haver uma rejeição em relação a certas etnias, raças e cores. Senti isso desde que cheguei, mas agradeço a Espanha, e acho que mais de metade daquilo que sou o devo ao país — e a Cuba, claro.

"'Bingo' é um disco de confirmação, um disco onde encontrei maturidade, a minha cor e continuei a aperfeiçoar o traço, como numa pintura. [...] Fui mais cuidadoso em todos os aspetos e recebi o devido reconhecimento: nos Grammys latinos e americanos, mas também em Cuba, onde o álbum venceu um Cubadisco."

Sentiu-se desadequado na Europa e apreensivo diante das notícias que chegavam de Cuba?
Sempre tive saudades, sempre. Ninguém pode dizer o contrário. Há muita gente que sai de Cuba e esquece, mas, no meu caso, a minha essência está sempre enraizada naquela terra, no meu povo. Sempre que estou fora, inclusive agora que estamos em tour, Cuba continua a preocupar-me. Anseio estar com a minha família, acordar na minha casa, cumprimentar os meus amigos. Sentimos sempre falta de como as coisas eram. Negar isso, seria mentira.

E por isso regressou ao país?
Não, regressei pela música. Como disse, é o meu guia, o meu farol. Sempre. Olho sempre para a luz da música para me orientar, é ela que dita o meu destino. Oscilo entre Deus e a música, a família e a música, os amigos e a música. O trabalho é a minha música. Regressei a Cuba porque senti que era o lugar e o momento adequado para continuar a produzir o som que queria nesse momento. E regressei um ano depois da morte de Paco de Lucía, com quem estava a tocar na época. Ele morreu em 2014 e eu estava a gravar um disco e pensei, “vou me embora, vou levar a música de volta à minha terra, à minha gente”. E por causa desse disco, conectei-me outra vez com os meus compatriotas, com o público e os sons locais. A música voltou a tocar no seu habitat natural, música cubana em Cuba. A música cubana no mundo nunca foi, pela experiência que tive, recebida e apoiada a cem por cento, e por isso, regressei à minha terra.

Alain Pérez LAV Bingo!

Alain Pérez: "A Orquestra não é mais um grupo constituído na Europa, foi também por esse motivo que regressei ao país, porque queria ter a minha banda, com a minha gente [de Cuba]"

JAIME MASSIEU

Durante quanto tempo foi baixista do Paco de Lucía?
Dez anos, até à sua morte.

O que aprendeu com ele?
O Paco praticava a honestidade e o sentimento puro, mas simultaneamente elevava a música como ninguém a nível intelectual e técnico. No fundo, é aquilo que dizíamos sobre a escola e a rua — o Paco tinha isso. Era um princípio que defendia constantemente: tocava com os músicos mais reconhecidos do mundo, mas tinha traços de artista popular. Para mim, transformou-se numa escola, numa forma de vida e voz interna que me ensina a fazer música honesta e tocar afinado, com imaginação e ritmo.

Quando é que foi convidado para pertencer à banda de Paco?
Estava a tocar com o cantor Enrique Morente, que me apresentou ao Paco num festival em Palma de Maiorca. Foi a primeira vez que conheci o Paco em pessoa. Ele estava ali a ver o nosso concerto, a ouvir-nos, e nessa noite falei com ele. Uns meses depois, chamou-me para gravar o seu disco Cositas Buenas, que saiu em 2004.

No dia em que fui gravar, aproximámo-nos muito. Ele gostava que existisse um músico cubano no grupo, apreciava o facto de eu ter a minha raíz, o meu som e a minha rumba. Como criámos uma conexão forte, convidou-me para tocar com a sua banda. Deu-me a oportunidade do século. Nessa altura eu já conhecia o flamenco, estava apaixonado pelo género, e ser contactado pelo “rei” foi uma confirmação muito importante do meu valor. Trabalhar com uma lenda viva, um guitarrista de topo a nível mundial, nesse momento só pensava: “É incrível tudo o que me está a acontecer graças à música.”

Suponho que deu a volta ao mundo ao lado de Paco e dos seus músicos.
Todos os anos viajávamos. Digressões pelos Estados Unidos, América Latina, pela Europa inteira, até ao Japão fomos. Eram temporadas muito exigentes. Às vezes, para ser músico profissional é preciso ter a mentalidade de um atleta de alto desempenho.

Estiveram em Portugal.
Sim, claro.

E agora regressa sozinho.
É a primeira vez que visito o país em nome próprio.

De que forma é que o flamenco mudou a sua música? O novo álbum, por exemplo, foi influenciado por esse género musical?
Sinto agora, mais do que nunca, a influência do flamenco. O meu estilo foi absorvendo os sentimentos predominantes na minha vida, mas também a música que ouvi e toquei ao longo do tempo. E claro, os meus discos (como Bingo ou El Cuento de la Buena Pipa, de 2020) foram enriquecidos pelo flamenco, por esse detalhe ou aroma melódico, harmónico e rítmico.

"Nascer em Cuba e ser cubano é o aspeto mais importante da minha vida, porque nasci nesta terra cheia de história e num contexto familiar humilde. Essa é a minha essência, aquilo que fez de mim o homem que sou, mas também o músico."

Conhece o fado?
Sim, e adoro. A forma e sentimento que tem é algo que me move a alma. É a voz de um povo, um sentimento muito puro e bonito.

A música cubana também tem uma melancolia latente, apesar de menos explícita…
Sim. Temos o bolero, que é triste. A guaracha, o son e a timba são para dançar e têm um espírito mais alegre. Mas apesar de dançáveis, há muitas canções tristes — como acontece às vezes no flamenco. Há canções feitas para dançar mas cujas letras são um desalento. E isso é bonito, porque às vezes também se baila por tristeza. No guagancó, por exemplo, ou na rumba cubana, também se dança a tristeza.

Toca música tradicional cubana num mundo dominado pela pop. É um desafio?
Em certa medida. Dizem que a juventude não liga às raízes, que está a esquecer as origens e a identidade, mas o Bad Bunny faz um álbum com o ritmo da sua terra e toda a gente fica impressionada, é um deus, dizem. A juventude está a esquecer os seus antepassados, a família? De onde vêm? É algo que exige um trabalho social e cultural intensivo, para manter a identidade. A música dita moderna ou a eletrónica podem seguir muitos caminhis. Mas também pode ser feita com inteligência artificial. Com isso, perde-se o sentimento.

E porquê? Porquê essas preferências de que fala?
É música fast-food, mais fácil de digerir e superficial. Há uma tendência para isso, para andar rápido pela vida e vazio. Sem tempo para pensar, para nos sentarmos e ouvirmos, meditarmos… Mas eu sinto que vai sempre haver um espaço para as pessoas que querem escapar ao ruído, às coisas superficiais e tóxicas que povoam este mundo.

Mas fazê-lo é um ato de resistência, não?
Sim, não é fácil.

Como se encontra esse espaço de reflexão no meio de tantos estímulos?
A velocidade da vida é muito acentuada, hoje vive-se em contra-relógio. A música rápida e banal é sedutora para pessoas neste estado de agitação. Nem todos temos a capacidade de evasão — que permite afastarmo-nos do grupo e salvaguardar a nossa paz enquanto ouvimos fado ou um bolero. Ou pop bom, rock bom, flamenco bom. E nós, artistas, músicos, criadores, produtores, cantores, intérpretes, temos a obrigação de continuar a fazer este trabalho de purificação e limpeza constante para que a música não desapareça.

Alain Pérez LAV Bingo!

Alain Pérez: "Desde os nove anos que faço música e, neste momento, sinto a responsabilidade de continuar a levar a música cubana ao mundo, de coração, com uma entrega sincera e transparente."

Onde entra a inteligência artificial nesta equação?
Não a uso, estudei. Estou eternamente à procura da música, em Deus, na terra, nos meus antepassados — não na inteligência artificial [IA].

Mas como vê o futuro da indústria agora que estas ferramentas existem?
Há gente que trabalha só com esta tecnologia. Ninguém sabe se a canção foi escrita por uma pessoa, por um autor real, de carne e osso, ou por IA.

Quem faz música desse modo quer, de facto, fazer música e arte? Ou apenas responder à procura do mercado?
Quem gosta de escrever poesia, escreve poesia, não pede a um modelo de IA para copiar os versos de Neruda. Quem gosta de fazer música, quem estudou e tem uma biblioteca à disposição — uma cabeça cheia de ferramentas, de formas musicais e harmonias, uma espécie de disco rígido intrinsecamente humano —, não tem necessidade de IA. Porque a IA não tem coração, tem algoritmos repetidos. Deixa-me louco, porque a mesma voz canta em todos os idiomas, em todos os géneros. Há uns dias, um amigo enviou-me uma canção e eu disse-lhe “isso é IA”, é uma mentira, nada disso é real, ninguém canta isso.

"A velocidade da vida é muito acentuada, hoje vive-se em contra-relógio. A música rápida e banal é sedutora para pessoas neste estado de agitação. Nós, artistas, músicos, criadores, produtores, cantores, intérpretes, temos a obrigação de continuar a fazer este trabalho de purificação e limpeza constante para que a música não desapareça."

E o que alimenta a sua biblioteca pessoal? Que coisas inspiram o seu trabalho na música?
Ligo tudo à música. O amor, obviamente, é a primeira coisa, a família, a atualidade, literatura, dança, um amigo, tudo para mim tem música. Como se fosse um filme — saio à rua e ponho música na vida. O ritmo da vida das pessoas também me inspira muito, a graça, as terras, a gente das esquinas, a noite, a natureza. E manter-me humilde. Isso é importante, manter-me humilde diante da música, de Deus e das pessoas.

Em 2025 lançou o seu último álbum, Bingo, que agora apresenta em Portugal. 
Cada álbum é um filho, um momento novo na vida de um artista, pela criação, inspiração, música e linguagem nova que traz. Quando termina a gravação e o disco fica completo — depois de fechar a última canção, o arranjo, a mistura e a masterização —, esse momento é especial, mágico até.

E como descreve este último “filho” que pôs na Terra?
Bingo é um disco de confirmação, um disco onde encontrei maturidade, a minha cor e continuei a aperfeiçoar o traço, como numa pintura. A orquestração, as canções, a interpretação vocal estão muito mais desenvolvidas do que em discos anteriores, porque resultam de um processo de amadurecimento, uma soma de anos e experiências. Fui mais cuidadoso em todos os aspetos e recebi o devido reconhecimento: nos Grammys latinos e americanos, mas também em Cuba, onde o álbum venceu um Cubadisco. Com Bingo pude chegar a outras latitudes, e novos mercados, pelas mãos de Gilberto Santa Rosa, Tito Neves e Luis Enrique, colaborações muito pensadas e amadurecidas.

Que importância dá aos prémios?
No meu caso é o reconhecimento da música independente, produzida sem o apoio da indústria. Bingo não tem um suporte cem por cento comercial na sua base e o facto de ser nomeado para os Grammys é positivo porque significa que também prestam atenção a outras coisas, não se limitam à música mainstream. Eu ganhei o Grammy latino em 2021 com o Bingo e esse foi um momento muito bonito da minha vida, porque fiz o álbum com honestidade. Não é o Grammy de um disco apoiado pela Sony Music, não tem a Warner ou a Universal por trás. Esta música está despida, foi feita de coração. Se for ouvida e receber prémios, só tenho que agradecer.

E chama-se Bingo por ser esse momento de confirmação. Finalmente acertou no alvo?
Fiz bingo, certamente.

Alain Pérez: "A forma e sentimento que [o fado] tem é algo que me move a alma. É a voz de um povo, um sentimento muito puro e bonito."

A colaboração com Isaac Delgado já é antiga, como explicou. Mas Luis Enrique, Gilberto Santa Rosa, Tito Neves: já tinham trabalhado juntos?
Não, nunca tínhamos feito nada, mas estávamos desejosos. Foi uma coisa muito bonita. Partiu do desejo de partilhar ideias entre nós.

E é também uma colaboração entre vozes latinas e caribenhas com origens diversas.
O que é muito positivo. E estamos a falar de artistas consagrados, não são colaborações com um “muchacho” que começou a trabalhar ontem. Também é bonito ajudar os novos artistas, mas estes nomes catapultam a minha carreira e estão inscritos na história da música e da salsa. Isso aproxima-me de um novo público, o público desses artistas, e vice-versa.

Mas também gosta de acompanhar e ensinar os jovens músicos. A Orquestra, a banda que o acompanha em tour, por exemplo, tem muitos jovens.
Sim, esta é a segunda geração de jovens que passa pela Orquestra. A Orquestra tem dez anos, alguns membros da primeira geração vingaram, chegaram a estudar na faculdade de Berklee [em Boston] e estão nos Estados Unidos. Esta nova geração da Orquestra tem miúdos muito jovens, à volta dos 20 anos, o mais novo tem 19. Acolhemos gente com idades situadas entre os 19 e 35.

E são todos cubanos?
Sim, todos são de Cuba, de Havana, mais especificamente. A Orquestra não é mais um grupo constituído na Europa, foi também por esse motivo que regressei ao país, porque queria ter a minha banda, com a minha gente. Queria viver com eles, passar o tempo, viajar com eles. Tudo isso pesa na hora de subir ao palco e fazer música.

Sim, na mesma linha daquilo que disse sobe Paco de Lucía, que o convidou para ser baixista porque o Alain tinha alma cubana. Estes jovens também têm essa alma, que transportam para a música, que lhes confere um sentimento especial?
Exato, a sua energia, a forma de viver e sentir, de onde vêm, a família, o seu bairro. É importante trabalhar com esses músicos cem por cento cubanos.

"Se há alguma solução para o problema em Cuba? A curto prazo terá de haver, porque não assim não dá, deste modo não creio que o povo e o país resistam. É uma vida tão estreita, tão decadente e apertada... mais dia menos dia, a bolha vai rebentar."

Como está a situação em Cuba neste momento?
Muito má. Vivemos um colapso energético quase a cem por cento. As pessoas estão a viver uma situação de escassez, de falta de abastecimento quase total. Quase todos os setores estão a colapsar, todos os ministérios, da Saúde, dos Transportes, o setor da energia, a educação. Estamos à beira do abismo. O povo cubano sobrevive a uma crise nunca antes vista.

A sua família está na ilha?
Sim, a minha mulher. Se há alguma solução para este problema? A curto prazo terá de haver, porque assim não dá, deste modo não creio que o povo e o país resistam. É uma vida tão estreita, tão decadente e apertada… mais dia menos dia, a bolha vai rebentar. Ou rebenta a bolha ou se arranja uma alternativa para o bem do povo.

Sente-se uma espécie de embaixador de Cuba no estrangeiro?
Sim, sinto essa responsabilidade. Há artistas cubanos a atuar em todo o mundo, é certo. Mas eu sou um deles, a vida trouxe-me aqui. Desde os nove anos que faço música e, neste momento, sinto a responsabilidade de continuar a levar a música cubana ao mundo, de coração, com uma entrega sincera e transparente, desde as profundezas da minha alma.

E o que podemos esperar da Fiesta?
A Fiesta vai ser uma noite mágica. Todos os concertos são diferentes, porque depende de como canalizamos e partilhamos a energia e o espírito da música com o público. Com cada audiência, vibramos de forma especial.

Proponha uma correção, sugira uma pista: mpcarvalho@observador.pt

Populares
Ciência

Neil deGrasse Tyson: "A minha sala de estar é o Universo"

Privatização da TAP

Os trunfos que deram a vitória à Lufthansa na corrida à TAP

Lifestyle

Um lugar ao sol na Quinta do Lago

Economia

PortuloGOs: uma nova energia em Portugal

Últimas
Ambiente

Identificadas mais de 380 infrações ambientais e rodoviárias

Toxicodependência

Comissões de Dissuasão instauraram mais de 213 mil processos

Contra-Corrente

Habitação, tendas e confrontos com a polícia — Debate

Resposta Pronta

"É redutor ligar obesidade infantil apenas à alimentação"

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.