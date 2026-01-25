Alexandra Lencastre: "Fui bem comportada de mais, embora a imagem que as pessoas têm de mim não seja essa"

Acha que ainda está colada a essa imagem?

[Suspiro] Infelizmente. Há colegas, imensos jornalistas que, quando estão a conversar comigo, mesmo com um propósito muito definido, lembram-se muito do Na Cama Com, vão buscar muitas vezes a Rua Sésamo. A Rua Sésamo acho uma ternura, claro, e tenho muitas saudades, mas o Na Cama Com, porquê? De facto, eu não sabia entrevistar pessoas, e fiz muito mal aquele trabalho, acho mesmo que o fiz muito mal, mas tive a sorte de ter convidados maravilhosos e os pedaços que se podem aproveitar daqueles programas, se aquilo fosse tudo editado e se pudesse mostrar… Há coisas maravilhosas. Tive o José Cardoso Pires, o Raul Solnado, o Sérgio Godinho, o Diogo Infante, a Rita Blanco, a Graça Lobo, a Rosa Mota, pessoas de todas as áreas. Pessoas deliciosas que muitas vezes achávamos que não iam aceitar esse desafio, de ir a um programa chamado Na Cama Com. Normalmente ficavam na cadeira, não ficavam sentados na cama, mas havia outros que se sentavam assim aos pés da cama. Tive esta sorte de os conhecer. E quando as pessoas falam do Na Cama Com pensam que era um programa maroto, era um late night show, e não era.

Hoje ainda sente algum desse julgamento?

Sim, sim, sou julgada, sim, às vezes levo ainda pancada. E outras vezes tenho elogios que até fico sem palavras e sem saber o que responder. E das mais variadas… Talvez possa dizer com algum orgulho que sou um bocadinho transversal. Já tenho 60 anos, portanto, acho que posso dar-me ao luxo de não ter vergonha de dizer. Isto é o despudor completo, mas de facto acho que consegui isso. Tanto tenho a caixa do supermercado a falar-me de uma novela como tenho alguém na Gulbenkian a vir falar comigo e dizer-me que viu um espetáculo naquele ciclo de teatro de português com o Jorge Listopad.

Parece envergonhada. Tem pudor em reconhecer que fez alguma coisa bem?

Tenho, tenho.

Porquê?

Porque uma coisa nunca está completamente bem, está sempre inacabada, é por isso que é bom termos o teatro, porque podemos ir melhorando, temos sempre uma oportunidade um dia a seguir de fazer melhor, e isso é muito bom.

Fez teatro, muita televisão, mas para a ver no cinema seu é preciso voltar atrás.

É. Houve uma altura que deixei de ser convidada. No ano passado o Manuel Pureza convidou-me para almoçar e disse: porque é que eu estou a almoçar com uma atriz que devia fazer a maior parte dos protagonistas de certos filmes, porque é que tu não estás à frente de um departamento criativo, de conteúdos, não sei o quê, porquê é que tu não… Não sei. Porque é o meu destino. Eu nunca procurei muitas coisas, deixei que as coisas viessem ter comigo… Sempre me senti um bocadinho complexada, talvez, sempre achei que não tinha, se calhar, capacidades…

E no entanto começa com grandes: Filha da Mãe (1990), de João Canijo, faz Os Imortais (2003), de António Pedro Vasconcelos, entra n’Os Mutantes (1994), de Teresa Villaverde…

Sim, uma cena muito pequenina. E fiz o Delfim (2002) com o Fernando Lopes, e lá fora, e com o João Botelho também fiz as Três Palmeiras (1994) que é um filme muito pequenino. E fiz muito cinema no Conservatório com os meus colegas, porque na altura na escola estávamos todos juntos, cinema e teatro. Os estudantes de cinema iam muitas vezes buscar os estudantes de teatro para realizarem as curtas, para os trabalhos de teatro iam às vezes buscar as bailarinas porque eram mais giras. É verdade, a Catarina [Furtado], nessa altura era muito novinha. Foi ainda na Rua dos Caetanos, no Bairro Alto. Foi um belo sítio para tirar o curso, sítio lindíssimo, edifício lindo, e estavam as escolas todas reunidas, música, dança, teatro e cinema. Aquele refeitório… Havia pessoas que vinham de outros sítios, de outras faculdades almoçar lá, era uma fauna diferente, era muito giro. Nós às vezes também íamos a Belas Artes, porque também era muito interessante.

Como é que era o seu círculo, nessa altura? Com quem se dava?

Dava-me com o mundo.

Vinda de Belém, da zona do Restelo, o que é que encontrou?

Cheguei a casa. Quando cheguei ao conservatório para fazer os testes de admissão, que eram quatro dias, percebi que afinal havia pessoas iguais, que pensavam e sentiam como eu, que também tinham medo, que eram complexadas, que eram inseguras, que queriam muito, mas que sabiam de certeza que iam falhar e que não iam entrar. E, de repente, houve um sentimento de união muito grande. Houve uma comunhão. Há uma comunhão muito forte, entre a questão das sensibilidades… Há uma altura, principalmente quando as pessoas são muito meninas e estão muito disponíveis, quando têm mais tempo, não é só uma disponibilidade realmente física, mas também mental, em que sentimos que o mundo pode ser nosso. Pode ser nosso, pode ser naquele momento, mas é nosso, nós agarramos aquele momento. Acho que eu, como todos, agarramos muitos momentos, e isso não há nada que pague.

Guarda alguém desse tempo?

Muitas pessoas.

Antes estudara filosofia. Porquê?

Sentia que o meu pai, principalmente, não estava de acordo com o facto de eu seguir esta profissão.

Não havia artistas na família?

Havia a Inês Pedrosa, que era escritora, que é minha prima direita, mas não havia atores, nem bailarinos. Havia tias que pintavam, que tocavam, mas nas festas familiares, ou em quermesses, ou nas festas da igreja.

Não enquanto profissão.

Exato, e acho que o meu pai pensou sempre que eu ia ficar por aí. Ele achava que eu tinha esta coisa da justiça, sou do signo balança, e era muito chata desde pequenina, porque tinha que ser justa, tinha que ser não sei o quê. Ele achava que eu devia ir para a direito. Isto era a opinião dele.

Reconhece-se nesse sentido?

Um bocadinho, um bocadinho. Se tivesse tido tempo era um curso que gostaria de ter feito. Mas às vezes não é o curso, por exemplo, filosofia não é a questão de ter a licenciatura ou não ter a licenciatura, o que interessa é ter passado por lá, é ter conhecido aqueles professores, ter conhecido aqueles alunos, também ter sido contaminada por aquelas mentes brilhantes. No entanto, o que é que faltava? Faltava a fusão, e a fusão chega no conservatório. Aí é que eu percebi que não era completamente uma outsider, que não era, na minha família e dentro do meu círculo de amigos do liceu, não era uma pessoas completamente esteriónica. Ali eram todos como eu, que bom.

Sentiu-se compreendida?

Senti-me compreendida, senti-me livre, senti-me aprovada, senti-me, sei lá, senti que havia um lugar para mim no mundo.

É aí que assume o nome Lencastre, ou é antes?

É aí. É aí que o meu pai se recusa e diz que eu não posso usar o nome dele [Pedrosa]. Eu comecei logo a trabalhar no primeiro ano, portanto fui obrigada a pôr o nome num programa, num cartaz.

Isso custou-lhe?

Custou-me. Custou-me. Mas também me senti muito compensada pelo facto de o meu avô, pelo lado da minha mãe, ter ficado muito orgulhoso por eu usar o nome dele. Digamos que as coisas podem compensar-se uma à outra, eram dois homens muito importantes na minha vida, o meu avô e o meu pai.

Alguma vez falou sobre isso com o seu pai?

Sim, até porque o meu pai nasceu no litoral norte, numa vila pequena, e houve uma altura em que, lá está, tudo passa, tudo muda, as gerações, as pessoas vão morrendo, os filhos vão nascendo, ele deixa de ir para lá tanto e, de repente, chamavam-lhe doutor Lencastre [risos]. Eu não devia dizer isto, mas agora acho que já posso dizer, não é com a maldade. Acho que ele encaixou, o meu pai sempre foi um homem muito inteligente, ele percebeu. É como fazer uma caricatura, no fundo, não temos que ficar magoados, é uma homenagem, é como o humor, quando nos satirizam, é uma homenagem, estão a falar de nós, estiveram atentos ao nosso trabalho, estiveram atentos às nossas falhas, mas estiveram atentos.

Dizer isso num dia em que se soube que o primeiro-ministro vai apresentar queixa sobre uma publicação satírica…

“Eu evito as notícias”, querida [risos]