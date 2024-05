No teatro, na televisão, "seja onde for": depois do Globo de Ouro, Rita Rocha Silva quer mostrar que é capaz

Criada em Oliveira de Azeméis, a irmã mais velha de quatro irmãos e a única rapariga, Rita Rocha Silva aprendeu cedo a importância de escutar o seu corpo, fruto de uma consciência corporal que conquistou ao dançar desde tenra idade. “Ouço muito a minha intuição. O corpo é muito inteligente”. É esse escutar do corpo que a leva a dizer “alguns nãos” — não muitos, ou não fosse o trabalho de ator tantas vezes acumulado com outros para contrariar a precariedade que impera no setor. “É comum a quase todos os artistas, teres de trabalhar noutra coisa qualquer para sobreviver”.

Ainda assim, descreve o seu percurso até aqui como “feliz e privilegiado”. No teatro, trabalhou com encenadores como Maria João Luís, Pedro Carraca, Jorge Silva Melo e Tónan Quito. No cinema, soma créditos em filmes de diferentes estéticas e gerações, desde Verão Danado (2014), de Pedro Cabeleira, a Ordem Moral (2020), de Mário Barroso. No pequeno ecrã, pudemos vê-la na série da RTP Erro 404 (2024), ou no streaming, na estreia portuguesa na Netflix, Glória (2021). Nem a participação em outros formatos tem faltado, como foi o caso da websérie do humorista Guilherme Geirinhas, Vai Ficar Tudo Bem (2020). “Tenho tido bastante sorte nas coisas que me aparecem”, assume.

Nos últimos meses, já conseguiu largar o segundo trabalho noturno e dedicar-se por inteiro à representação. “Adoro trabalhar, é o sítio onde acho que sou mais feliz e mais livre. É no trabalho e em cima de um palco que posso… Não é ser totalmente quem eu sou, porque isso não é real, mas é um sítio de liberdade gigante”. Foi à conquista dela que com 18 anos veio para Lisboa, depois de uma professora ter visto na “miúda muito reservada” um potencial teatral, e um outro lhe ter mostrado os grandes textos. “De repente comecei a estar mais em contacto com as minhas emoções, a perceber melhor como é que era com os outros, quem é que eu era enquanto pessoa e consequentemente como atriz. Pensei: tenho aqui muita emoção para trabalhar, muito universo que não conheço. O teatro trouxe-me isso.”