Alexandre Poço: "O país não vai ter eleições antecipadas"

E há algum momento em que tem de ser Luís Montenegro a dar a cara? Qual é o grau de gravidade nessa escala que implica a presença do primeiro-ministro?

O primeiro-ministro já deu a cara em vários momentos desde que assumiu o cargo. Não há que fazer disso um bicho de sete cabeças. O primeiro-ministro não se furta às suas responsabilidades. Algum português imagina que o primeiro-ministro está desligado da realidade por estar no Conselho da NATO, ou porque esteve a assistir ao jogo da Seleção Nacional de futebol, ou quando está no Conselho Europeu?

No discurso de abertura das jornadas parlamentares da AD, Nuno Melo alertou para nuvens negras no horizonte. O país está a caminho de eleições?

Aquilo que me parece que o presidente do CDS-PP quis fazer foi uma análise política de um conjunto de votações no Parlamento que parecem às vezes sugerir que há uma vontade dos partidos da oposição de criar dificuldades ao Governo para lá daquelas que são as naturais. Na AD queremos eleições? Não. Vai o país ter eleições? Não. Está a AD interessada em qualquer tipo de crise política? Não. Queremos que o país passe por isso? Não. O país teve muitas eleições num curto espaço de tempo e deve aproveitar agora este tempo até às próximas, que só vão acontecer daqui por mais de 3 anos, para que o Governo tenha a possibilidade de governar, para que as políticas possam começar a surtir efeito. Antevemos nós no PSD que haverá alguma eleição no horizonte? Não. Mas não podemos deixar de, às vezes, assinalar, que, por vezes, notamos um comportamento dos partidos da oposição, talvez por excitação do momento, em que parece que podem querer precipitar o país para um caminho que não acho que exista. Tal como não há nenhum português que ache que o primeiro-ministro não está permanentemente a governar, também não há nenhum português que queira que o país tenha uma crise política ou eleições.

Hugo Soares voltou a posicionar a AD ao centro, entre a “sofreguidão ideológica do PS e o radicalismo populista do Chega”. Isto não é exatamente a mesma estratégia que foi seguida por Rui Rio a tentar mostrar um PSD mais ao centro, mais longe desse rótulo do partido de direita?

Não, não é essa a preocupação. A preocupação que temos e que procuramos deixar claro é a de que o PSD é hoje a força que tem a responsabilidade de governar, que é a força que procura avançar com um programa político e tem de o fazer sabendo que não tem maioria absoluta. É uma visão de moderação, de transformação, de sermos a única força política que consegue, mesmo num cenário em que não há maioria no Parlamento, conversar com quem está à nossa esquerda e com quem está à nossa direita, o que nos coloca numa posição de grande responsabilidade.