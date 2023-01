Rafael Morais passou o máximo de tempo que conseguiu vestido como Amadeo de Souza-Cardoso. Criou uma playlist — “se ele fosse música, seria jazz” — e colocou várias fotografias de quadros e de cartas do pintor no frigorífico de casa. Amadeo sofria com o eczema que o limitava na sua arte. O ator passou a enrolar os dedos, a dar-lhes uma forma nova, como se tivessem outra vida. “Ganhei um tique natural”, diz. Antes dos tiques, vieram as boas maneiras aprendidas em tempos de formação: pesquisar, pesquisar, pesquisar.

A preparação durou cerca de dois meses e meio, fez uma residência em Amarante, terra do artista português. Ensaiou. Muito. Mais do que o habitual. Até aulas de pintura teve na Faculdade de Belas Artes. “Deixa de ser representação logo nessa fase. Nunca o vou conhecer, mas compilei uma lista de atributos, meus e do [realizador] Vicente Alves do Ó. Visitei os cofres da Gulbenkian, repletos de diários e quadros seus. Foi tudo muito emocional. Trabalhei a partir daí”, revela. Do plano artístico para o plano físico e depois emocional.

A imitação — ou o imitar de alguns detalhes — transporta quem vê para o espaço comum da realidade. Quando vemos Gary Oldman como Winston Churchill, Daniel Day-Lewis como Abraham Lincoln ou qualquer personagem histórica na série “The Crown”, pensamos: “Está mesmo parecido”. A memória do espectador é estimulada pela proximidade conseguida por quem representa, no palco ou no ecrã, através dos cabelos, das roupas, dos maneirismos da fala, dos trejeitos dos movimentos: “Parece que a estou a ver”. Mesmo que cada intérprete viva a personagem histórica como coisa própria, mesmo que procure a sua versão pessoal.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.