Anjos vs Joana Marques: os protagonistas, os argumentos e o que ainda falta saber (e quem falta ouvir)

O que disseram os Anjos?

Um dos argumentos centrais da dupla é de que o vídeo publicado por Joana Marques foi editado para aumentar o potencial cómico, o que no entender dos queixosos foi uma forma de manipulação que “não transparece aquilo que aconteceu”. “Há uma respiração que é cortada e torna o vídeo um pouco mais hilariante”, afirmou, por exemplo, Sérgio Rosado. Para demonstrá-lo, os Anjos pediram para emitir no tribunal uma versão da atuação gravada pela sua produtora, Timi Montalvão, fazendo questão de ressalvar, por exemplo, que também aquele vídeo não dava totalmente conta do que se passou por haver “eco” no autódromo.

O grosso da argumentação dos dois irmãos, porém, centrou-se nos efeitos nefastos da publicação do vídeo, com Nelson Rosado a afirmar que a banda ainda está “a pagar essa fatura”. Segundo a dupla, não só têm sido continuamente alvo de cyberbullying — sendo, por exemplo, acusados de se enganar a cantar o hino devido à sua pronúncia da palavra “egrégios” —, como receberam “ameaças de grupos nacionalistas”, sentindo-se obrigados “a contratar segurança privada para estar à paisana no meio do público” durante os concertos”. Nenhum dos dois, porém, explicitou o conteúdo dessas ameaças.

Em virtude destas circunstâncias, ambos afirmam que sofreram sequelas psicológicas e físicas: Nélson afirmou que passou algum tempo sem conseguir dormir e que precisou de recorrer a medicação clínica e Sérgio, além de sentir-se atacado na sua saúde mental, também diz ter tido “uma crise de acne” resultante do stress causado pelo caso. “Felizmente tenho a barba crescida para poder tapar as marcas”, afirmou.

Além daquilo que afirmam ser “consequências na saúde”, os Anjos queixam-se também de ter sofrido danos patrimoniais devido à publicação do vídeo, alegando que pelo menos 11 concertos foram cancelados, assim como patrocínios e contratos de publicidade — inclusive uma campanha com a agência de viagens Abreu. “As pessoas não se querem associar a uma banda que tem uma polémica”, atirou Sérgio Rosado.

A este respeito, o pai dos dois irmãos, Manuel Rosado, ali presente na qualidade de representante da sociedade Angel Minds, foi instado a explicar quantitativamente como é que a banda foi afetada a nível financeiro pela difusão do vídeo. O depoente não soube responder a estas questões, tendo a juíza dado por terminado o seu depoimento em cerca de 10 minutos.

Uma última linha de argumentação utilizada pelos queixosos centrou-se no caráter atentatório do vídeo, com Nélson Rosado a defender que “para se fazer bom humor não é preciso falar mal de ninguém” e que, mesmo afirmando-se como defensor da liberdade de expressão, considera que esta termina “a partir do momento em que causa dano”. O mesmo acusou ainda a ré de utilizar aquele vídeo em espetáculos ao vivo após a publicação no Instagram, frisando acreditar que esta “não tivesse a noção do que aquilo [vídeo] poderia ter causado”.

Da parte de Sérgio Rosado, foi protagonista de um dos momentos mais inusitados desta primeira sessão ao afirmar-se um grande fã de humor — “enquanto me fizer rir, é o humor perfeito”, disse — e lembrando que uma vez contou uma “anedota sobre um invisual” quando tinha “um invisual no concerto”. Na sua interpretação, contudo, ao contrário do que fez Joana Marques com a publicação do vídeo, ele não causou “danos nessa pessoa”. O mesmo queixoso disse ainda que chegou a ser fã dos conteúdos da ré quando se encontrava a trabalhar no Canal Q. No entanto, a advogada da humorista fez questão de recordar que esse programa, Altos e Baixos, tinha uma fórmula semelhante ao que ela fez com o vídeo da atuação dos Anjos, em que “fazia piada com os vídeos”.

⁠O que disseram as testemunhas?

A segunda sessão foi inteiramente marcada pelos depoimentos das testemunhas de Nélson e Sérgio Rosado, parte delas para emitir “pareceres técnicos” sobre os problemas na transmissão da atuação dos Anjos e analisar a qualidade da sua interpretação do hino nacional e outra parte para atestar os danos psicológicos e financeiros sofridos com a publicação do vídeo.

A primeira testemunha foi o maestro Nuno Feist, que defendeu que os Anjos não desafinaram na atuação no Moto GP, culpando antes a equipa técnica responsável por fazer o som desta performance. “Se o som tivesse estado a 100% isto nunca teria acontecido, porque eles não estiveram mal”, observou. “Isto não são os Anjos que eu conheço”, acrescentou, considerando que a forma como foram representados em vídeo foi diferente de estar in loco a vê-los cantar.

Seguiu-se Sérgio Antunes, diretor técnico da empresa Media Pro International, que caracterizou a transmissão da atuação como “desastrosa ao nível técnico”. “A mistura é muito pouco musical, harmónica, não faz nenhum sentido. Já para não dizer que houve erros de broadcast mesmo, um delay que houve, um loop que é bastante audível”, considerou, apontando que o vídeo partilhado foi “claramente montado para atingir um fim”, o da “ridicularização”

Por fim, o último especialista convocado foi João Pedro Ferreira, editor de imagem da TVI, que reforçou a tese de que as imagens do vídeo foram manipuladas, existindo cortes em “sítios planeados, estratégicos para causar ainda mais impacto à situação”. “Inserir imagens fora do contexto causa dano, neste caso foi o que aconteceu”, afirmou.