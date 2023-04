Em 1978, duas psicólogas norte-americanas publicaram um trabalho de investigação desenvolvido ao longo de cinco anos que acompanhou mais de 150 mulheres bem sucedidas nos seus campos. “Mulheres inteligentes, capazes, realizadas, que duvidam que tenham merecido o seu sucesso, que sentem que o seu sucesso e conquistas foram o resultado da sorte. Preocupam-se que isto seja descoberto e que sejam expostas como impostoras.” Essas psicólogas eram Pauline Clance e Suzanne Imes, as primeiras a chamar a isto o “fenómeno do impostor”. Hoje, o conceito é conhecido como a síndrome do impostor.

Esta “experiência interna de se ser um impostor intelectual”, como o designaram as investigadoras há 45 anos, pode afetar todos os trabalhadores, mas tudo aponta para que continue a prevalecer entre o sexo feminino. “Ainda afeta mais as mulheres, sim”, confirma ao Observador Cristiana Pereira, psicóloga clínica na Oficina da Psicologia desde 2011. Cristiana trabalha com a população adulta, com especial incidência em questões relacionadas com as perturbações de ansiedade e stress, tipicamente associadas à síndrome do impostor.

Por que é que afeta mais as mulheres?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.