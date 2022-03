Laurie Santos: "A felicidade não é uma questão genética, exige esforço intencional e dá trabalho"

Antes de falarmos do percurso profissional, falemos do pessoal: quais são as suas origens? O apelido Santos tem alguma ligação a Portugal?

O meu apelido tem ascendência portuguesa e cabo-verdiana. A minha avó era metade portuguesa e metade cabo-verdiana. Sou cidadã norte-americana de terceira geração de ascendência portuguesa e cabo-verdiana.

Já alguma vez esteve em Portugal? Tem memórias do país?

Sim, fiz uma viagem adorável a Portugal quando estava a estudar na universidade. Adorei conhecer o país, apreciar a comida e o delicioso vinho do Porto.

O que é que na vida — quem sabe, na infância — a encaminhou para a Psicologia? E, mais tarde, para este curso em particular?

O comportamento humano sempre me interessou. Sempre quis conhecer melhor as pessoas e acho que isso naturalmente me levou por um caminho: estudar Psicologia. No entanto, a mudança para estudar a felicidade aconteceu quando me tornei “head of college” no campus da Yale. “Heads of college” são membros da faculdade que vivem em residências académicas com estudantes e, quando assumi esse novo cargo, vi o quão deprimidos e ansiosos estavam os meus estudantes. O curso foi a minha tentativa de encontrar uma forma de dar estratégias aos estudantes para que eles não estivessem tão stressados e infelizes.

“Psicologia e a Boa Vida” foi a minha forma de tentar dar aos meus estudantes estratégias para se sentirem melhor. Fiquei realmente impressionada com os níveis de depressão e ansiedade que estava a ver no campus da Yale, e este é o tipo de coisas que estamos atualmente a observar à escala nacional nos Estados Unidos, onde mais de 40% de estudantes universitários relatam estar demasiado deprimidos para funcionar na maior parte dos dias e mais de 60% relatam que se sentem esmagadoramente ansiosos.

Lembra-se das primeiras aulas? O curso foi sempre concorrido?

As primeiras aulas foram em 2018, em janeiro desse ano, e lembro-me bem da primeira aula porque estava tão cheia que tivemos de ensinar os alunos numa sala de espetáculos. Assumimos que 40 estudantes estariam na aula, mas mais de mil, um quarto de todo campus da Universidade Yale, decidiram aparecer.