Quem nunca se sentiu aborrecido durante a pandemia e decidiu escrever uma série para entrar num concurso da Netflix, que atire a primeira pedra. Augusto Fraga, nome de currículo sólido no mercado da publicidade, estava cansado de não gostar de assistir a séries portuguesas. Resolveu fazer uma. Fez o pitch para um concurso da Netflix em Portugal e ganhou. Quem arrisca, petisca, mas tempos houve em que o realizador saía para o mar com os amigos de Vila Franca, na ilha de São Miguel, Açores, a sentir o sal na pele, e só voltava quando a obrigação familiar chamava. Não é que goste de arriscar, mas nunca tinha pegando nesta missão de escrever um guião de uma série para uma das maiores plataformas de streaming do mundo. Pegou em João Tordo e Hugo Gonçalves para a escrita, em Patrícia Sequeira para a realização e em André Szankowsi (“Glória”) para a direção de fotografia. A história saíu do baú: meia tonelada de cocaína foi dar à costa em Rabo de Peixe em 2001 e um grupo de miúdos, com sonhos americanos mais altos do que a própria ilha, encontraram ali o que julgaram ser a oportunidade certa para uma vida melhor.

Augusto Fraga nunca olhou para Rabo de Peixe como o resto do país olha: distante, pobre, sisudo, preso à memória daquela história tornada mito em que a cocaína até para panar o peixe servia. A memória dos seus Açores, que largou quando foi estudar Comunicação Audiovisual para o Minho — e logo depois Barcelona e Nova Iorque, sempre sozinho, sempre com a corda na garganta — é outra. Feliz, cheia de cor, de vida e de uma população de bem receber. Um observador privilegiado de uma gente que carrega um estigma que não sai. Fez-se realizador de publicidade nos quatro cantos do mundo, acabou membro do Directors Guild of America, mas, no início dos inícios, tinha era vontade de estar ao lado dos melhores guionistas, que conhecia da sua atividade predileta: devorar livros de arte e cinema. Isso levou-o até Manhattan, quando viveu no Spanish Harlem, ao restaurante cubano que o recebeu, todos os dias, quando preferia estar bem acompanhado em vez de só.

Cita Steven Spielberg e Paul Thomas Anderson como exemplos que tem seguido na relação que tem com a câmara. Ela é outra personagem principal, outra ferramenta que puxa — e se puxa em “Rabo de Peixe”, para o bem e para o mal — pela vida da série. Defensor do lado científico da arte, não fosse filho de pais de físico-química, acredita que o estado do audiovisual português pode estar a caminho de um ponto de ebulição. Basta que a divisão entre público e criador acabe, de vez. Eis Augusto Fraga, numa longa conversa com o Observador, o realizador de publicidade que nos quer vender “uma grande série”. “A arte é uma doença e o cinema também. São doenças incuráveis. O cinema não precisa de muito para se aprender. A realização é fácil, o difícil é ter algo para contar que seja relevante. Demorou-me muitos anos.” o resultado estreia-se esta sexta-feira, 26 de maio, na Netflix: “Rabo de Peixe”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.