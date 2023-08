“Aquele padre está ali para confessar?”. A dúvida surge em português do Brasil quando faltam poucos minutos para as duas da manhã. Debaixo da lua que nasceu vermelha e ilumina os vigilantes que decidiram passar a noite no Parque Tejo — Campo da Graça para os peregrinos — não há hora para a confissão. Nem para “adorar o santíssimo”, guardado por jovens ajoelhados que se vão revezando à porta das tendas de adoração espalhadas por mais de um quilómetro à beira do Tejo, onde as hóstias consagradas passam a noite. “Para o Senhor não ficar sozinho”. Na madrugada da Vigília, um dos pontos mais altos de cada Jornada Mundial da Juventude, o corpo de Deus não é o único a ficar acordado.

“Parabéns a você, nesta data querida…”. À meia-noite em ponto, Carolina sopra as velas naquela que será a maior festa de aniversário do mundo. Faz 16 anos e tem à volta possivelmente mais de um milhão de pessoas. “Já sabia há algum tempo que ia passar os meus anos aqui e adorei a ideia”. Vem de Tábua, Coimbra, com um grupo de jovens encabeçado pela mãe, e criado de propósito para a JMJ. Dormir até fazia parte dos planos, “mas vai ser impossível”.

Os peregrinos inquietos, mais interessados na diversão do que no descanso físico, partilham o relvado, e os corredores, com aqueles que tentam dormir nem que seja por algumas horas. Alguns, estão equipados para resistir ao barulho, ao desconforto e às luzes que iluminam o recinto: ora com vendas nos olhos, com auriculares para cancelamento de ruído, colchões de ar (e mesmo os de praia), ou até camas de rede que prenderam em dois pontos da grade que delimita o recinto. Mas são os sacos-cama que reinam.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.