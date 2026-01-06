Cancro da mama. E se fosse possível pôr as células tumorais a dormir?

De estudos anteriores, já foi possível perceber que, no caso das metástases hepáticas, as células NK (Natural Killer), ou células assassinas naturais — um tipo de glóbulo branco com um papel crucial na defesa do sistema imunitário — mantêm sob controlo as células tumorais que podem vir a iniciar metástases. “Se tivermos estas defesas em número suficiente no fígado, quando estas células tumorais chegam lá, são mantidas neste estádio de dormência. Portanto, se conseguirmos manter esta defesa alta dentro do fígado, conseguimos prevenir que a metástase aconteça.”

Até aqui, a investigação tem-se concentrado em encontrar formas de atacar e matar as metástases. A ideia de Ana Luísa é outra e muito inovadora: é manter estas células tumorais a dormir. “Se encontrarmos formas de prevenir que essas células tenham um ambiente favorável para crescer, podemos mantê-las sempre em dormência. A minha proposta é que olhemos para o cancro não numa perspetiva de tentativa de cura, mas como algo a transformar numa doença crónica, que possa ser gerida com muito menos mortalidade e mais qualidade de vida para o doente.”

Daqui a dois anos, no fim do projeto, a cientista espera ter conseguido compreender melhor, em modelos animais, o que é que acontece dentro do fígado e do osso durante a formação de metástases. “Se percebermos melhor a biologia desta transição, que mudanças é que acontecem nos órgãos quando estes acomodam células tumorais disseminadas, será fantástico. A cereja no topo do bolo será perceber se estas mudanças acontecem também em pacientes e se podem ser intervencionadas.” Para isso, um dos objetivos do projeto é analisar biópsias de metástases no fígado e no osso, de forma a verificar se as alterações observadas no modelo animal se repetem em doentes. Se isso se confirmar, será possível validar potenciais alvos terapêuticos.

Se podes fazer mais, faz

Durante a infância, em Lamego, Ana Luísa era daquelas miúdas que andava sempre atrás dos adultos a perguntar “Porquê?”. Era uma curiosidade muito centrada em como é que as coisas funcionam e essa foi uma inclinação que manteve vida fora. Anos depois, na altura de escolher um curso, optou por Biologia Aplicada, na Universidade do Minho, em Braga. “O que me atraiu verdadeiramente em Biologia Aplicada foi a possibilidade de usar o conhecimento científico para resolver problemas com benefício para a humanidade. No fundo, com a visão de aplicabilidade.”

No final do curso teve a cadeira de Oncobiologia, lecionada no IPO do Porto. “Foi a cadeira que procurei o curso inteiro. Nesse semestre tive realmente a certeza que era isso que queria fazer: estudar a doença e estudar como melhorar a qualidade de vida dos doentes que têm cancro.”

Em 2008 Ana Luísa ingressou no programa doutoral GABBA, da Universidade do Porto e, num simpósio, conheceu a cientista Mina Bissell, pioneira premiada no estudo do microambiente no cancro. “Sempre fui atrás daquilo que queria fazer e trabalhar com a Mina Bissell era o que queria desde o início do doutoramento.” Foram precisas muitas insistências, mas conseguiu e foi para o Lawrence Berkeley Lab, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde estudou o papel do microambiente na invasão das células mamárias.