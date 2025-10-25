Carmen Maria Machado: "Se pudesse voltar atrás no tempo, talvez me dissesse: 'Não faças esse livro, é demasiado'"

Deve ter conhecido pessoas com muitas histórias semelhantes à sua. Há pouco disse que houve coisas muito difíceis. Foi no sentido de ser tudo demasiado pesado e de chegar a um ponto de ter de se distanciar da história por já não estar a ser bom para si?

É quase como se tivesse tido um filho que depois deixou de ser meu, porque passou a fazer parte do leitor, da experiência do leitor. Penso que, para mim, se tornou difícil porque acho que o que acontece quando se escreve um livro como este, que fala de algo muito silencioso, sobre o qual as pessoas não falam muito e não têm linguagem, é que há reações muito intensas, mesmo que a experiência que tiveram não seja a mesma do livro. Há pessoas que dizem: “Não sou gay, mas este livro falou comigo”, “sou homem, mas este livro falou comigo”, “esta coisa que me aconteceu que não tinha nada a ver, mas algo na forma como escreveste o livro tocou-me”. Estaria a mentir se dissesse que não é difícil receber estes relatos porque, por vezes, é quase como se as pessoas quisessem colocar a sua dor num sítio qualquer, porque muitas pessoas também têm muita dor não resolvida. Especialmente nos EUA, onde o sistema de saúde é muito mau e ninguém tem os cuidados de saúde mental de que necessita, há muita dor reprimida que as pessoas não sabem onde colocar. De repente, encontram um livro ou uma obra de arte na qual se reconhecem e não conseguem conter toda aquela dor, têm de a partilhar e nem sempre sei lidar com isso. Sou uma pessoa normal, tenho dois cães, uma parceira, faço o jantar. A última coisa que fiz antes da pandemia foi uma tournée exaustiva, de cidade em cidade, onde conheci muitas pessoas e me deparei com essas histórias. De repente, fiquei fechada em casa com isto tudo contido dentro de mim. Foi muito estranho.

Sentiu que estava a carregar um fardo?

Não sei se é a palavra que usaria, mas é a realidade com a qual tenho de viver e não é algo que teria escolhido de propósito.

Comparou a publicação deste livro a um parto, que é sempre um momento que mistura felicidade, alívio, mas também sofrimento. Normalmente, o amor e a ligação à criança vai crescendo com o tempo, mas a sua relação com a obra não parece tão linear assim.

Não tenho filhos, por isso estava um bocado nervosa por usar a analogia da criança, é uma experiência de um nível que não consigo imaginar. Talvez tenha sido mais como uma pedra nos rins que tinha de expulsar, tirar do meu corpo. O livro que acabei de terminar, que é de ficção, também aborda parte desse material.

Fale-me um pouco desse novo livro.

São contos espalhados ao longo do tempo: algumas histórias são no passado, outras no presente e futuro. Coloca a questão do que acontece quando estamos presos num círculo do qual não conseguimos escapar — como uma relação abusiva. Algo que não conseguimos definir está sempre ali, a pairar, mesmo quando avançamos ou recuamos no tempo não conseguimos escapar. Há um conto que fala da digressão para lançar um livro e da sensação de estar preso naquela redoma. É ficção, mas é óbvio que é inspirada na minha experiência e foi, na realidade a única coisa que escrevi durante a pandemia. Acho que escrevi uma ficção sobre estar a andar em círculos, sem conseguir seguir em frente. Por isso, acho, espero, dedos cruzados, que o novo livro esclareça o resto, que feche um capítulo que eu precisava de terminar antes de me dedicar a coisas realmente diferentes. Pensei que o livro de memórias iria fechar um capítulo da minha vida, mas precisei de mais um livro inteiro de ficção para encapsular isso.

▲ A capa da edição portuguesa de "Na Casa dos Sonhos", de Carmen Maria Machado, publicada pela Alfaguara

Contrariamente aos contos, Na Casa dos Sonhos foca-se numa só narrativa, mas o género do narrador (às vezes na segunda pessoa, terceira, etc) e o formato da escrita (capítulos curtos, muitos com pequenas reflexões, referências a filmes ou expressões) muda várias vezes. O facto de ter escrito o livro em várias fases e diferentes residências definiu essa escolha?

Tentei escrever uma versão normal, que tivesse um formato mais clássico de memórias e simplesmente não funcionou. Estava a ler e pensei: “Estou aborrecida com as minhas próprias páginas”, o que não é um bom sinal. Só quando descobri este formato é que a história pareceu ter um recipiente que pudesse conter tudo, se é que esta imagem faz sentido. É pelo formato que começo e depois vou preenchendo os espaços.

Pouco depois de editar o livro, mudou-se para Nova Iorque (mais precisamente, Brooklyn), uma cidade que, no livro, é palco de alguns momentos muito violentos. Como lidou com os gatilhos que esse local lhe provocava?

Agora vivo em Iowa City, o que também não é melhor, porque foi lá que comecei a relação com a minha primeira namorada. Definitivamente, houve momentos em que, em Nova Iorque, passei por sítios em que dizia a alguém: “Ah, chorei naquele sítio”, “aquele pessoa gritou comigo neste bar”. O mesmo acontece agora, quando olho para determinados locais, penso nos momentos maus que vivi ali, mas, ao mesmo tempo, é como se quisesse reivindicar esse espaço de outra forma, sabe?

Criar novas memórias que se sobreponham às antigas?

Sim, pode ser. Algo que realmente percebi com o livro é que, seja o que for que te esteja a prender, tens de viver. Apesar de certos sítios terem más memórias, também significam muito para mim, portanto vou criar algo por cima do que lá ficou. Ou tentar, pelo menos.

O tema da violência é sempre chocante, mas o tema de mulheres violentas parece quase exagerado, ou algo impossível de acontecer. Apesar de estar ser um livro de memórias, fez também muita pesquisa para desmistificar estes tabus?

Quando vendi o livro, não tinha feito pesquisa nenhuma, mas pensei que era algo que ia enriquecer o projeto. Mostrou-me a razão pela qual este assunto é tão silencioso. Esta ideia de as mulheres serem violentas, e mais, serem violentas no seio da comunidade queer, é algo sobre o qual não escrevemos nem falamos por razões diferentes. Parte disso é a homofobia ou a misoginia. Imaginamos as mulheres como vítimas de violência, não conseguimos imaginá-las como perpetradoras de violência. Não é como se a misoginia ou a homofobia fossem desaparecer tão cedo, mas neste nicho é ainda mais chocante. Numa das apresentações do livro, em Portland, uma senhora mais velha, lésbica, levantou-se e disse: “Sinto que tentamos trazer isto à tona a cada década, tentamos falar sobre este assunto, espero realmente que funcione desta vez”. Agradeci no momento e depois voltei para o hotel e chorei. Vamos ver se as pessoas começam a pensar nisto de forma diferente ou se ainda não é o momento.