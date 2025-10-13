Como foi feita a segunda temporada de "Rabo de Peixe" (e o que esperar): "Pusemos a pressão às costas, como uma mochila, não a evitámos”

A desconfiança deu lugar ao empolgamento e, nas ruas de São Miguel, nos Açores, os dias de gravações da segunda temporada de Rabo de Peixe foram uma espécie de teatro improvisado, com público a assistir de pé ou sentado nos muros. Os micaelenses guardaram durante meses um segredo só deles, que chega à Netflix na sexta-feira, dia 17 de outubro, e que vai revelar o destino das personagens que, há cerca de ano e meio, colocaram a série nos primeiros lugares do top em vários países e catapultaram o nome de Rabo de Peixe para o mundo.

“Filmámos por toda a ilha, mas sobretudo no centro as pessoas queriam tirar fotos, perguntavam se o Rafael tinha morrido, se a Sílvia estava mesmo grávida, quem era o pai. Do nosso lado havia o entusiasmo de querer partilhar algo com as pessoas, misturado com o stress e a responsabilidade de ter de esconder o que ia acontecer. Acho que pusemos a pressão às costas, como uma mochila, não a evitámos”, revela José Condessa, o protagonista Eduardo, ao Observador.

Baseada na história verídica de um carregamento de cocaína que deu à costa ao largo da ilha dos Açores e que começou a ser vendida e distribuída localmente, a narrativa expandiu-se, ganhou vida própria e densidade nos seis novos capítulos. As personagens já não são crianças, passaram por muito, estão rodeadas por destruição, interior e exterior, e esse é um dos pontos diferenciadores da segunda temporada. “O sonho que o Eduardo prometeu ao grupo no primeiro episódio da primeira temporada desaparece completamente aqui. Os sonhos e as possibilidades esfumam-se e isso permite criar personagens numa fase completamente nova. Aquela família, aqueles amigos que eram família para o Eduardo, está tudo destruído. Está cada um para seu lado e ele não tem nada, nem sequer a casa. É uma metáfora daquilo que é a vida dele neste momento”, diz José Condessa.

[o trailer da segunda temporada de “Rabo de Peixe”:]

Esse isolamento da personagem que começou por ser uma referência no grupo de amigos e um líder nato foi sendo cavado pelas escolhas feitas ao longo do caminho. Apesar de se basear num episódio verídico, para Augusto Fraga, criador e guionista da série, houve rumos que se desenharam naturalmente sem ser ele a criá-los.

“O Eduardo no papel é mais incompleto e menos interessante do que o Eduardo José Condessa. Acho que as personagens, quando ganham vida, muito graças às interpretações, vão mostrando o caminho para onde têm de ir. Poder colocá-las numa situação desconfortável foi um desafio para nós, mas quisemos fazê-lo com toda a gente”, explica ao Observador, dando exemplos práticos:

“O Eduardo quer ir para a América, mas se calhar não é disso que precisa. A Sílvia quer renegar o pai, mas se calhar não é disso que precisa. Essa dualidade é muito rica e faz com que a segunda temporada seja muito diferente da primeira.”

Quase como uma experiência de laboratório, Augusto Fraga e a respetiva equipa foram acrescentando níveis de dificuldade. “Desta vez pensámos: “Como é que o Eduardo, que é um homem de amigos, reage quando está completamente sozinho em Rabo de Peixe’? Quando começa a recuperar, pensámos: ‘Ok, vamos experimentar acrescentar um obstáculo, como os brasileiros [os donos da droga de que o grupo de Eduardo se apodera no início da história]’ e por aí fora.”

Eduardo tem de crescer e assumir os erros e os defeitos. O mesmo é válido para o restante grupo. Esse foi um ponto decisivo para o guião dos novos episódios, que continuam a ser frenéticos e a conter elementos cómicos de descompressão, com muitas piadas feitas à volta de referências da época. Outro dos elementos que escolheram manter foi o uso de palavrões — foram tantos na primeira temporada que deram, inclusive, origem a memes.