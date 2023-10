Foi perante um grupo de deputados “bastante satisfeitos” — e aliviados q.b. — que António Costa, na pele de líder do PS, se apresentou esta quarta-feira para defender o Orçamento do Estado para 2024. Depois de meses de incerteza e de aumento do custo de vida, durante os quais se defendia internamente que era preciso dar um sinal forte na distribuição de rendimentos, os deputados elogiaram o documento — embora o caos na Saúde continue a preocupar — e ouviram António Costa provocar a oposição, que “já dá por perdidas as eleições de 2026”.

O argumentário de defesa do Orçamento para 2024 estava pronto: o documento assenta em três pilares — o reforço do rendimento das famílias, o reforço do investimento e a redução da dívida pública — e tenta alcançar esses objetivos recorrendo a uma estratégia de cautela e prudência, ou não tivesse reconhecido Costa que “a conjuntura internacional não é famosa” e, por isso, o documento tenta colocar o país num “porto seguro” para assegurar que continua a ser capaz de enfrentar tempos “adversos”.

