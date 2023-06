Com o furacão da Comissão de Inquérito à gestão da TAP quase a acabar e o verão a aproximar-se a passos largos, o PS quer concentrar-se no próximo objetivo: mostrar que o país está melhor, mas que as pessoas também ficarão melhor – e que deverão sentir essa melhoria no bolso. Enquanto socialistas deixam pistas sobre os caminhos a percorrer no próximo Orçamento do Estado, de baixas no IRS a aumentos salariais, a intenção fica clara: o ideal para o PS é apostar num Orçamento que distribua dinheiro e alivie as famílias, tentando que esqueçam tempos mais conturbados. O momento é “definidor e decisivo”, admite-se no PS, para virar a página, seguir em frente e “definir o tom da legislatura”.

O PS tem repetido a ideia da melhoria dos resultados da economia como uma espécie de mantra: contra qualquer crítica dirigida aos casos que envolvem o governo, os responsáveis socialistas recordam o crescimento da economia, o baixo desemprego, a inflação a baixar, as vantagens das contas certas. E isso, assumem agora, tem uma consequência lógica: os portugueses têm de começar a sentir essas melhorias, para que o PS não se veja assombrado pela frase que Luís Montenegro disse um dia e que se lhe colou à pele (“A vida das pessoas não está melhor, mas o país está muito melhor”, atirava em 2014 o então líder parlamentar do PSD).

Entre as fontes do PS ouvidas pelo Observador, é essa a visão que impera sobre o próximo Orçamento. “O Orçamento tem de ser francamente expansionista. Haverá folga, tem é de haver vontade política”, comenta um deputado, acrescentando que o partido quer agora ver mais medidas dirigidas à classe média, complementando os apoios às famílias mais vulneráveis que já têm vindo a ser distribuídos. “O governo tem folga grande, está muito longe da zona crítica do défice”, acrescenta um ex-governante.

