Já a conferência de imprensa ia em mais de duas horas quando o ministro das Finanças foi ao baú de memórias recentes para justificar porque não foi mais além na devolução de rendimentos: “Não é preciso recuar muito tempo para vermos as dificuldades que teríamos nos mercados financeiros internacionais”, com “diminuições muito significativas da fiscalidade ou o aumento de custos permanentes”. A troika foi chamada por um Governo PS — e sempre justificada com a conjuntura internacional — mas isso é passado para este Governo socialista que já assume a má gestão desse tempo com naturalidade. E a usa mesmo para justificar medidas de abrangência menos alargada e mais centradas em públicos concretos, aqueles que pesam no ano eleitoral de 2024 (funcionários públicos, pensionistas, classe média).

As alterações fiscais dirigem-se à classe média e jovens e o reforço dos apoios sociais aos mais vulneráveis. Anúncios que foram acompanhados da apresentação de gráficos com figuras e exemplos quantitativos das poupanças para os beneficiados e que incluíram até medidas que Medina já tinha apresentado fora do quadro do Orçamento — como por exemplo a estabilização das prestações do crédito à habitação. No entanto, ainda nada disse sobre o apoio esperado para controlar o aumento das rendas previsto para o próximo ano, com o ministro a remeter a solução para a ministra da Habitação, deixando-a fora do OE.

A cada passo da apresentação, Fernando Medina repetia a fórmula sempre que a pergunta cruzava o excedente de 0,9% do PIB para este ano e de 0,2% previsto para o próximo e um desagravamento fiscal pouco alargado. A medida dirige-se “exclusivamente às classes médias” do país e não “aos que recebem mais rendimentos ou têm rendimentos mais altos”, fez questão de assinalar.

