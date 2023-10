A dimensão da descida do IRS é a grande novidade na proposta de Orçamento do Estado para 2024, mas há impostos que vão subir e muito acima da inflação estimada. O principal objetivo deste enormes aumentos de imposto sobre o tabaco, álcool e carros anteriores a 2007 é estimular ou acelerar e mudança de comportamentos e afastar os consumidores de produtos que fazem mal à saúde. Mas as propostas de agravamento fiscal vão trazer receita adicional aos cofres públicos, mitigando a grande perda no IRS e os custos de outras medidas. A juntar aos mais de 300 milhões de euros de cobrança adicional esperada, há ainda o efeito do IVA que incide sobre também sobre os impostos específicos destes produtos.

No global, a proposta orçamental espera um acréscimo de 616 milhões de euros, mais 12,8% face à estimativa de cobrança para este ano, na receita de impostos sobre o consumo. Estas projeções refletem não só o aumento de taxas, mas também estimativas de mais consumo em alguns produtos.

A reforma da fiscalidade do tabaco irá trazer, nas contas do Governo, mais 177 milhões de euros. É um crescimento de 11,9% na receita deste imposto que resulta não só de taxas mais elevadas, mas também do agravamento dos impostos sobre produtos até agora menos taxados, e por isso mais baratos. E chegam até aos cigarros eletrónicos sem nicotina (com sabores) consumidos por jovens que estão a ser vistos como porta de entrada no mundo dos fumadores. E criar travões aos novos fumadores é precisamente o objetivo deste agravamento fiscal generalizado sobre todo o tabaco — os maços normais podem ter uma subida de 30 cêntimos no preço — numa altura em que o Parlamento está a votar uma lei muito mais restritiva no acesso e consumo público do tabaco.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.