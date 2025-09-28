Da cultura visual à criação têxtil. Cinco dias e 10 jovens a descobrir tudo o que a Moda pode ser

Com Maria, do Barreiro, assistimos à introdução do plissado. “Não sei se não tentava fazer mais uma amostra. Esta está feita mas ainda tens tempo para mais uma. Podemos levar esta ideia ainda mais além”, incentiva Entrudo, para que os formandos se desdobrem em novos ensaios. Já Diana, de Lisboa, ensaiou um contraste entre a sombra e o relevo quando estava a passar na calçada e observou esse encontro entre um simples poste e umas flores. Do campo das Artes, Rodrigo não esconde que deseja ser designer de moda. “Penso mais em roupa feminina, vestidos, etc. A minha avó tem um atelier e desde pequeno que estava sempre lá. Gosto muito de McQueen, Galliano, Alessandro Michele, e Sabato de Sarno.”, descreve o jovem, natural da margem sul. Para responder a este desafio, partiu da imagem de uma janela de rua. “Usei uma rede a fazer o listado, um bocadinho de pele.”, detalha.

Nem todos, como Cátia, seguiram a via artística durante os três anos de ensino secundário que agora chegam ao fim. Jessica dedicou-se às línguas mas rapidamente apanhou o idioma nevrálgico nesta jornada de experimentação. Entre o amontoado de material disperso, linhas coloridas e afins, lê-se algures “Estou a adorar este processo de padrões e estampas.” É mais do que um bom começo para um ecossistema em que nem sempre é fácil unir todos os pontos no sentido de criar um efeito consistente. “Apesar de termos uma indústria a questão do têxtil nem sempre é explorada na escola e faculdades”, lamenta Constança Entrudo, que no evento apresentado em março na ModaLisboa, na sala estúdio do CAM, teimou na ideia de que o triunfo está para lá de uma posição confortável no pódio.

Mas, bom, não é menos verdade que no final desta semana, apenas um eleito entre esta dezena de aspirantes pode agarrar o lugar cimeiro. “Tentei fazer o contraste entre duas madeiras, porque há uma sobreposição, tentei unir a sombra da cadeira com a de um candelabro. Usei a ganga e o xadrez, talvez pelas linhas retas que lembram o chão de madeira.”, mostra-nos à medida que nos aproximamos de cada um dos projetos em cima das mesas. Por esta altura, Celizia ainda não sabe que será a grande vencedora da bolsa de estudo amanhã, no valor de 15 mil euros, que lhe permitirá frequentar um curso de 18 meses no Modatex Porto, numa área de formação em Moda à sua escolha.

Este apoio cobre integralmente propinas, alojamento e alimentação, permitindo a continuação de um percurso de especialização com impacto potencial no mercado nacional. “A bolsa terá um grande impacto em tudo aquilo que eu represento, e em tudo aquilo que os meus pais representam para mim. Eu quero seguir Design de Moda, e com isso trazer a cultura perdida de Cabo Verde para o quotidiano. Há muita cultura que a juventude está a esquecer. Eu queria trazê-la para a Moda atual, e mostrar ao público que Cabo Verde tem muita riqueza.”, admite no rescaldo do triunfo.

Na máquina de costura, Margarida (chefe de estúdio, modelagem, costura), Raquel e Mafalda (duas estagiárias, alunas de Design de Moda) compõem a equipa de Constança Entrudo e ajudam a concretizar todo este processo ao longo da tarde. “Estamos a fazer um quilting“, apresenta Margarida, sem perder o norte da máquina. “Está melhor do que eu imaginava”, diz Jéssica, satisfeita com o desenvolvimento da sua peça. Enquanto isso, a equipa vai fotografando os resultados com polaroids.