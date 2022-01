Dor e glória: o discreto charme de Carolina do Mónaco aos 65 anos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A primogénita de uma das histórias de amor do século XX, a do príncipe Rainier do Mónaco com a estrela de Hollywood Grace Kelly, tem vivido sob o olhar do público uma vida com todos os ingredientes de um poderoso enredo, mas que nada tem a ver com as tradicionais histórias de encantar. Carolina do Mónaco é uma personagem única que, a cumprir 65 anos de idade, continuamos a ver desempenhar o seu papel com uma naturalidade arrojada que ninguém iguala. De uma vida entre os privilégios reais e os problemas dos comuns mortais, num equilíbrio que só ela consegue, propomos aqui apenas um resumo, porque princesa está viver uma nova fase da sua vida e olhamos para trás sem esquecer o que poderá vir para a frente.

Carolina dançava na linha da frente do concerto, o rapper francês cantava a sua música mais famosa, Caroline. Desceu do palco, juntou-se ao seu público e cantou o refrão “Eu sou o ás de paus que fere teu coração, Caroline” repetidamente, de olhos postos na princesa e mão estendida em direção a ela, caso houvesse dúvidas que era para princesa do Mónaco que ele cantava. Carolina tapa a cara com a mão e o público dedica-lhe um sonoro aplauso. Carolina sempre brilhou com luz própria, como prova este episódio, que não nos remete para os tempos de festas da sua juventude, mas sim para o casamento da filha, Charlotte Casiraghi, com Dimitri Rassam, em 2019, no jardim de La Vigie, o palácio de Karl Lagerfeld no Mónaco. Vestida de Chanel Haute Couture, claro, lá estava Carolina, gloriosa nos seus sessentas, discretamente impactante e o centro das atenções sem nada ter de fazer por isso. Simplesmente sendo a princesa Carolina.

Nasceu uma estrela

A 23 de janeiro de 1957 Caroline Louise Marguerite nasceu no Palácio do Príncipe, a primogénita dos príncipes Rainier e Grace do Mónaco, nove meses depois do seu badalado casamento. Carolina foi batizada com pompa e circunstância pouco mais de um mês depois, a 7 de março, na catedral do Mónaco, e fez a primeira aparição ao balcão das janelas do palácio, ao colo da mãe. Mas na véspera já tinha sido apresentada aos seus súbditos, numa cerimónia que encheu o pátio do palácio de pessoas, foi distribuído champanhe para brindar à nova princesa e o céu encheu-se com uma nuvem de balões com a sua data de nascimento. A notícia foi transmitida na televisão e é possível revê-la no site da British Pathé. Assim como a notícia do registo do nascimento da princesa, dois dias depois da sua chegada. Afinal tratou-se do início da 31ª geração da família Grimaldi. No ano seguinte nasceu o herdeiro, o príncipe Alberto, a 14 de março de 1958. Stephanie só chegaria à família a 1 de fevereiro de 1965.