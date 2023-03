Apesar de ter suspendido a atividade desde 1 de janeiro por ter ficado de fora dos apoios concedidos pela DGArtes, a Seiva Trupe, histórica companhia do Porto, que celebra o 50.º aniversário este ano, está em clima festivo. Esta segunda-feira, 27, comemora o Dia Mundial do Teatro e o primeiro aniversário da instalação na nova casa, depois de nove anos sem sala própria de residência. Haverá poesia, um site a estrear, muito teatro e festa, tudo com entrada livre. Mas mantêm-se as preocupações do diretor da companhia fundada em 1973.

“Não deixa de ser paradoxal que a Seiva Trupe, criada ainda antes do 25 de abril, no tempo da ditadura, tenha passado por todos os governos provisórios e constitucionais e que seja um governo de maioria socialista liderado pelo Dr. António Costa a querer acabar com a Seiva Trupe”, comenta Jorge Castro Guedes, diretor artístico desde 2019. “Ele decidirá se quer ficar com o seu nome manchado na história do teatro português.”

A Seiva Trupe é uma das companhias históricas em risco (tal como A Barraca, em Lisboa, com 46 anos de atividade) depois de, no último concurso aos apoios quadrienais da Direção-Geral das Artes, a companhia portuense ter obtido uma classificação que a tornava elegível para apoio, mas o montante se ter esgotado antes de lhe chegar. Castro Guedes mantém “alguma esperança”, “embora seja totalmente diferente a atitude que a antiga ministra [Graça Fonseca] tinha relativamente à atitude de alguma sobranceria que tem o Dr. Pedro Adão e Silva”, acusa. “Não diria que é impossível. Tenho-o em conta como um homem culto, inteligente e esclarecido, penso que se precipitou e armou uma armadilha a si mesmo, ao dizer que não regulava nesta situação dos concursos.” No início do ano, na sequência da divulgação do Programa de Apoio Sustentado, os autores da petição “Não deixaremos morrer a Seiva Trupe” apelaram ao ministro da Cultura “na esperança de uma breve resolução da situação”, imputando a Pedro Adão e Silva “a responsabilidade e decisão políticas do caso”.

