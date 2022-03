A nova vida e a nova casa da Seiva Trupe, a companhia de teatro com 50 anos de história

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tudo começou em 1972, quando um grupo de jovens atores profissionais do Porto, entre os quais António Reis, Estrela Novais e Júlio Cardoso, resolveu pôr em prática uma ideia que já tinha há vários anos: criar uma companhia de teatro. “Durante um ano reunimo-nos em cafés da cidade todos os dias, era quase um vício”, começa por contar ao Observador Júlio Cardoso.

Naquela época, recorda o ator de 83 anos, o teatro era “amordaçado” pela censura, o que afastava o público das salas, estavam proibidas as cooperativas e as associações e na cidade existia apenas o Teatro Experimental do Porto (TEP), companhia fundada em 1953. “O TEP saía pouco à rua, desenvolvia um trabalho mais conservador nesse sentido”, sublinha Júlio, acrescentando que a intenção do grupo se resumia em aproximar o teatro independente do público, “criando uma fábrica do saber”.

“Se o público não ia ao teatro — e mesmo assim ia mais do que hoje — tinha de ser o teatro a ir até ele, daí termos decidido o nome trupe. Depois tínhamos de apostar em atores que estivessem constantemente a interrogarem-se, algo que parece muito simples, mas que é tremendamente difícil, e, finalmente, fazer com que o espetador saísse da sala melhor do que encontrou.”