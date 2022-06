Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Naquela noite de início de janeiro, fez tempo em casa da melhor amiga, que na altura morava mesmo em frente ao Clube Naval da Horta, e às 21h pôs-se a caminho do cais de Santa Cruz, sem levar bagagem, para não chamar a atenção. “Ainda fiquei à janela, mas ela não olhou para trás”, recorda Maria Luna Ribeiro, hoje com 96 anos, 71 depois de Otília Frayão fugir do Faial a bordo do iate de um dos mais famosos velejadores do mundo, o inglês Edward Allcard.

“Escondeu-se atrás de uns armazéns de pesca e esperou pelo momento para entrar no barco. Como lá de casa não levou nada, só pode ter ido deixar as coisas a bordo antes, porque ela não foi só com a roupa que tinha no corpo”, continua a descrever a amiga, que desde a primeira hora questionou a versão de Allcard que, face o escândalo, se apressou a dizer que tinha sido surpreendido já em alto mar e que a rapariga, então com 23 anos, tinha subido clandestinamente a bordo.

