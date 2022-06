A imagem final que ficou no Estádio Romeo Anconetani foi a de alguém quase com toques de personagem da Marvel, a saudar milhares de adeptos como se fosse um Deus todo poderoso que vive para sentir essa condição. Bronzeado como se tivesse vindo de umas férias nas Caraíbas com solário à mistura, mãos ao alto em sinal de agradecimento pelos gritos entusiásticos, um sorriso rasgado de alguém que parece tudo menos ter 85 anos. No entanto, até no momento mais alto de sempre da história de um Monza que mudou a partir do dia em que assumiu o controlo do clube, Silvio Berlusconi deu nas vistas por motivos laterais a um jogo que dificilmente poderia ter mais emoção até ao triunfo frente ao Pisa que valeu a subida à Serie A.

Silvio Berlusconi’s Monza have gained their first Serie A promotion in their history, but the former Milan owner was caught sleeping after the Tuscans had scored a late goal in the second half. https://t.co/OA60VQQ7ey #PisaMonza #Monza #Berlusconi #SerieA #SerieB

