Sofi Oksanen é uma autora finlandesa que tem vivido entre a Finlândia e a Estónia. O parque dos cães é o seu segundo livro publicado em Portugal, seguindo-se a A purga, ambos publicados pela Alfaguara. Fora estes, escreveu mais três romances e duas peças de teatro. Nascida em 1977, Oksanen estudou literatura nas universidades de Jyväskylä e Helsínquia, e arte dramática no Teatro Academia de Helsínquia. A sua primeira novela, Stalinin lehmät (“As vacas de Estaline”), publicada em 2003, que versa sobre a herança comunista na Estónia, granjeou-lhe reconhecimento internacional. No seu percurso, conta com os prémios Femina e de Literatura do Conselho Nórdico.

A purga, com que a autora foi apresentada ao público português, já apresenta grandes méritos, tanto em termos de construção de personagens como em termos dos elementos sociais integrados na narrativa. Ao invés de paisagem, estes são elementos constitutivos – internos – da narrativa. Virá a passar-se o mesmo com O parque dos cães.

Num e noutro, os quadros familiares, as situações individuais das personagens, já apresentam um status quo. E não é que cada personagem – Aliide em A purga ou Olenka em O parque dos cães – funcione como resumo de uma identidade colectiva ou representação tácita de uma comunidade. Pelo contrário, as personagens estão traçadas com força psicológica e credibilidade. A situação em que vivem é que, mais do que dependente de uma determinada condição social do espaço delimitado em que se encontram, reflete sem dificuldades pontos históricos sonantes, assim como relações de força entre países. O que a priori poderia ser mostrado como o plácido quotidiano está imbuído do pano de fundo a que o correr dos dias não pode ser indiferente. Ao invés disso, molda-o. Os eventos históricos, assim, contribuem, nos eixos do romance, para o fio condutor do desenvolvimento das personagens, num gesto que traz carga dramática e tensão às narrativas.

