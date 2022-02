"Eu, Georgina": os 10 mandamentos de uma Cinderella com chuteiras de cristal

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Só não considera Mulher de Jogador de Futebol uma carreira quem andou a dormir nas últimas décadas. De uma Anabela Chalana a uma Helen do Figo. De uma Vitória Beckham a uma Coleen Rooney. Caramba, até a Shakira também é “a mulher do Piqué”. Existe inclusivamente uma designação, qual CAE para passar recibo verde: as WAG. WAG é a sigla para Wife And Girlfriend e refere-se especificamente às companheiras dos desportistas profissionais. Um pouco misógino? Talvez, mas os anos 90 nem sempre envelheceram bem.

Se a minha cultura geral sobre cônjuges e affairs de jogadores da bola lhe parece robusta, é porque é. Há quem saiba de cor que a capital de Costa do Marfim é Iamussucro (tive agora de ir ao Google num instante); já eu sei que João Vieira Pinto foi casado com a Carla e depois com a Marisa e agora tem uma Ângela. Não me orgulho nem envergonho desse facto, que advém da experiência ganha a ser co-autora (com Maria João Cruz) de uma crónica para o jornal A Bola que era, exatamente, sobre WAG. Chamava-se “Marcação Cerrada” e durou de 2007 a 2009 – o que foi, por exemplo, essencial para eu saber quem era a Jaciara do Deco, que agora faz carreira no Big Brother Famosos.

[o trailer de “Eu, Georgina”:]

Georgina Rodriguez tem, então, o interesse à partida de ser mulher não só de um jogador de futebol, mas do melhor jogador de futebol do mundo. O resultado são 32,6 milhões de seguidores no Instagram, em cuja bio se define como uma “Vividora De La Vida, Soñadora Delos Sueños”, que é uma frase muita gira para uma T-shirt da Pull & Bear. Mesmo assim, Gio (como é tratada pelos próximos) está muito longe de Cristiano, que conta no momento com 394 milhões. A Netflix sabe que muitos desses 394 milhões irão pelo menos espreitar algum dos seis episódios de “Eu, Georgina”, na esperança de verem o craque da Madeira. E verão, a espaços – a protagonista indiscutível é Gio, como é tratada pelos próximos, mas as pepitas de CR7 são uniformemente espalhadas, para não tornar aquele snack televisivo ainda mais sensaborão. Um sensaborão que está no top de visionamentos em vários países, contudo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ninguém esperaria que “Eu, Georgina” fosse um portento, mas a verdade é que é ainda mais fraco do que isso. Presta-se a alguns memes com frases involuntariamente divertidas e é, dizem-me, uma boa companhia para quem está num pico de febre de Covid e quer ver alguma coisa durante a qual pode ir adormecendo e acordando sem perder o fio à meada. Mas o reality show, na sua obsessão por fazer Georgina parecer a nova Princesa Diana (a argentina é creditada como Diretora de Conteúdos em todos os episódios, controlando assim completamente o resultado final), escusa-se excessivamente a meter a sua personagem principal em qualquer imbróglio ou tensão. E como vos pode explicar qualquer caloiro de um curso de guionismo, sem conflito não há história. “Eu, Georgina” tem sido comparado, pela sua opulência misturada com quotidiano, a “Keeping Up With The Kardashians”, mas é bastante mais fraco do que o seu congénere, por não ter uma única discussão, uma única dúvida existencial, um único momento de confusão e trucidação. Os que chegam lá mais perto são uma luta com os quatro routers da mansão que não garantem uma net estável e uma divergência entre fações sobre que vestido deve Georgina levar ao Festival de Cannes. É insuficiente.