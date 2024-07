"Eu, os Pearl Jam e todos os outros": crónica de um velho-de-Algés no último dia de NOS Alive

À chegada

Sem dúvida que eles sabem como te manter entretido. Para onde quer que olhes que não seja o palco, encontras focos e motivos de distração. Pelo meio, ainda descobres outros palcos, mais pequenos. No teu tempo, o entretenimento eram as barracas de cerveja. E de pão com chouriço, de bifanas, de kebab, de caldo verde e de sandes de leitão. Mas, sobretudo, de cerveja. Nos anos 90 era assim. Hoje, aqui, não ficas quieto e sossegado nem que o queiras com muita força. Estás aqui para te divertir, a bem ou a mal. E, lá ao fundo, naquele palco grande, também tens a música e as atuações dos cabeças de cartaz. Nos outros palcos espalhados pelo recinto, tens artistas progressivamente menos conhecidos, num decréscimo diretamente proporcional entre a dimensão do palco e a notoriedade do artista. E há ainda a comédia, “stand-up is trending”. Que não te falte nada. Sais daqui entretido, te garanto.

Quando se esgotam os palcos, há os lounges. São às dezenas e estão invariavelmente cheios de gente a tirar selfies que atestam, junto do seu público das redes sociais, a presença do protagonista no evento. Por vezes também têm, diante da entrada, filas de dezenas de metros compostas por gente que ali está para receber o brinde, o bónus, o presente. Seja ele qual for, da minúscula embalagem com creme de pele até outra inanidade qualquer que, por razões certamente culturais, faz mexer o mais empedernido espectador português. Se é de borla, o público lutará pela oferta.

E quando já não há mais lounges, há as barracas de comes e bebes. Só que hoje em dia já não sabes se ainda se diz “barracas”, se ainda se diz “comes e bebes”, porque é tudo tão sofisticado que se torna difícil encontrar bifanas e caldo verde no meio de tantas bowls, de tanto sushi, de tanta fast-food chic.