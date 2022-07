Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ainda não é desta que há um acordo final assinado entre os municípios e o Governo para, de uma vez por todas, descentralizar o país — mas esta terça-feira trouxe avanços substanciais ao processo. Já existe uma proposta de acordo, enviada pelo Executivo e à qual o Observador teve acesso, que revê boa parte dos critérios e valores que os autarcas criticavam há meses. Mesmo assim, o processo continua a não ser complexo e falta acertar algumas partes do acordo, reclamam os autarcas do PSD — pelo que a assinatura final do acordo voltou a ser adiada.

A expectativa inicial, apurou o Observador junto de várias fontes que acompanham o processo, era de que o acordo que deve dar o empurrão final a um processo que se arrasta há quatro anos pudesse ser assinado já esta semana entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). Foi, aliás, por isso que no início da semana a ANMP fez uma maratona para terminar todos os pormenores a tempo de, nesta terça-feira, apresentar o novo acordo que está a negociar com o Governo aos membros do seu conselho diretivo e do conselho-geral, presidido por Carlos Moedas.

