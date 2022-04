Há uma nova viagem surrealista para ver na Tate Modern: cem anos depois, a revolução continua?

Na senda de fotógrafos do pós-guerra, mostra-se aqui uma fotografia de Okanoue Toshiko intitulada “A chamada” (1953). Trata-se de uma colagem que explora a experiência diária do Japão do pós-guerra, inundado de bens de consumo estrangeiros e transformado pela introdução de políticas e direitos sociais favoráveis às mulheres.

“Ocultação” é a composição do fotógrafo Fernando de Azevedo (Vila Nova de Gaia, 1923- Lisboa, 2002) particularmente interessado no oculto como meio de quebrar as convenções sociais e proceder à descoberta do inconsciente e do desconhecido no humano. Azevedo desenvolveu a técnica da ocultação que passava por obscurecer parte da imagem com tinta preta, expondo formas e realidades inesperadas. O processo de trabalho encontra provavelmente origem nas over-paintings de Marx Ernst.

Azevedo foi artista, crítico de arte, curador e um dos fundadores do Grupo Surrealista de Lisboa em 1947, cujos trabalhos tiveram uma única mostra em 1949, num obscuro terceiro andar, que só tinha acesso através de uma escada em caracol, na rua Nova da Trindade. Na capa do catálogo lia-se a frase “Depois de 22 anos de medo…”.

Também aqui está representado Fernando Lemos (Lisboa 1926- São Paulo 2019), artista e poeta que integrou o Grupo Surrealista de Lisboa e usou o surrealismo para desafiar a ditadura do Estado Novo e que a partir de 1952 se exilou no Brasil. A sua “Intimidade dos Armazéns do Chiado” (gelatina datada entre 1949-52) é um estranho sortido de membros falsos com uma cabeça solta.

Os símbolos aquáticos

Os peixes e os crustáceos são dos símbolos preferidos dos surrealistas, com conotações sexuais frequentemente assinaladas. Pode-se aqui ver o famoso “telefone-lagosta” de Salvador Dalí uma criação lúdica e disfuncional de 1938. Dalí faz a cauda da lagosta onde os seus orgãos sexuais estão localizados assentar directamente no bocal de um telefone. Não se estranhe que o telefone perca a função primordial e o seu propósito passe a ser mostrar uma fantasia, um delírio, a materialização de um fetiche.