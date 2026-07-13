Foi no passado dia 6 de julho que o salão nobre da Faculdade de Economia da Universidade do Porto recebeu a segunda edição do Hair Salon Talks. Promovido pela L’Oréal Business Academy, a academia de formação de negócios da L’Oréal – Divisão de Produtos Profissionais, o evento juntou profissionais do setor e especialistas de diferentes áreas.

Moderado por Andreia Rodrigues, o evento contou com um painel de especialistas que desafiaram os mais de 300 participantes a repensar estratégias de crescimento e inovação para os seus negócios.

“Acho que este foi um dia extremamente enriquecedor. Para todos, a todos os níveis. Claro que as pessoas que aqui vieram, vieram com o objetivo muito claro de perceber como é que os negócios delas podem crescer. E como é que vão enfrentar o futuro e fazer este caminho de sucesso. Mas tenho a certeza de que levam muitas informações daqui para a vida, tal como eu levo”, afirmou Andreia Rodrigues.

Para quem esteve na audiência, o evento serviu não só para aprender, mas também para fazer conexões com outros profissionais do setor. “A comunicação e a informação nunca é demais. Também existe muito networking, o que acaba por nos dar uma visão completamente diferente daquilo a que estamos habituados”, disse Ana Rita Costa – Hairstylist.

O cabeleireiro e o consumidor do futuro

O arranque do evento ficou marcado pelas intervenções de Joana Fleury, Diretora-Geral da Divisão de Produtos Profissionais (DPP) da L’Oréal Portugal & Espanha, e de João Antunes, Key Account Manager da L’Oréal e Business Expert. Ambos traçaram um retrato da evolução do setor, destacando as principais tendências que irão moldar o futuro da profissão e as novas exigências dos consumidores.

Na visão de João Antunes, a transformação do consumidor tem sido um dos maiores desafios para os profissionais. “O consumidor capilar em Portugal mudou mais nos últimos cinco anos do que em 20. Isso requer que adaptemos a nossa estratégia ao consumidor atual, não só na área do cabelo, mas na área da beleza como um todo.”

A digitalização foi outro dos temas centrais da sessão. Para Joana Fleury, a forma como os consumidores se relacionam com os salões está a mudar profundamente, impulsionada pelo acesso à informação e pelo crescente peso dos dados. “O consumidor já chega informado, por isso o papel do cabeleireiro vai muito além da prestação de um serviço. É preciso criar uma conversa, compreender as motivações e perceber o que cada cliente procura. A digitalização e a utilização inteligente dos dados vão transformar a dinâmica dos salões nos próximos anos.”

Apesar desta evolução, Joana Fleury sublinhou que a excelência técnica continuará a ser um fator diferenciador. “Nada substitui a técnica. Mas, hoje, isso já não basta. Os cabeleireiros têm de estar conectados, ter redes sociais e mostrar o seu trabalho. Têm de investir em inteligência de dados e apostar na formação contínua, porque vai sempre aparecer uma nova tendência.”

O papel da inteligência artificial nos salões do futuro

Um dos momentos mais aguardados da tarde foi a palestra de Martim Silva, especialista em Inteligência Artificial (IA), que subiu ao palco acompanhado por um convidado pouco habitual: o robô humanoide Botz. A demonstração serviu de ponto de partida para desmistificar a Inteligência Artificial e mostrar de que forma esta tecnologia pode tornar-se uma aliada no setor da beleza.

Durante a sessão, Martim Silva explicou que a IA já permite aumentar significativamente a produtividade em tarefas repetitivas, como a gestão de e-mails ou a personalização do atendimento ao cliente. No entanto, acredita que o seu potencial vai muito além dessas aplicações.

Embora ainda seja pouco utilizada no setor dos cabeleireiros, Martim Silva acredita que a IA pode transformar áreas como a comunicação, o marketing e a relação com o cliente. “Esta tecnologia é capaz de replicar expressões faciais, vídeos realistas e voz com uma precisão brutal”, o que permite criar conteúdos que se destaquem da concorrência.

Consciente das reservas que a IA continua a gerar, Martim Silva defendeu que o principal obstáculo é o desconhecimento. “Esse receio vem da falta de informação. As pessoas têm medo desta tecnologia porque ainda não dedicaram tempo suficiente a perceber como funciona e o que pode fazer pelo seu negócio. Quando começarem a experimentar estas ferramentas, acredito que a sua opinião vai mudar completamente”.

Entre os participantes, ficou a convicção de que a IA pode representar uma oportunidade para o setor. Para Pedro Netto – Hairstylist, deve ser encarada como uma ferramenta que reforça a criatividade e a autenticidade dos cabeleireiros. “Podemos continuar a ser autênticos, aproveitando tudo aquilo que a IA nos pode fornecer. Não nos vai aniquilar; vai ajudar-nos a chegar mais longe e a mostrar melhor a nossa identidade.”

Como tornar um negócio mais forte e rentável?

A rentabilidade e a gestão estratégica dos salões estiveram em destaque nesta segunda edição do Hair Salon Talks. Paulo Faustino, mentor de empresários e negócios, e Regina Santana, especialista em liderança e gestão de equipas defenderam que o sucesso de um salão depende cada vez mais de uma visão empresarial, assente em indicadores de desempenho, equipas fortes e uma cultura organizacional bem definida.

Paulo Faustino considerou que o principal desafio dos salões passa por aumentar o valor dos clientes atuais. “O foco tem de estar em trabalhar a recorrência e o valor desses clientes ao longo da sua jornada, e não tanto na captação de novos clientes, embora isso também seja importante. Se eu trabalhar bem a minha recorrência, consigo aumentar consideravelmente a lucratividade do meu negócio”.

Já Regina Santana reforçou que o verdadeiro sucesso de uma equipa acontece quando todos trabalham em torno de um objetivo comum e não apenas em função dos resultados individuais. “Uma coisa é trabalharmos juntos, outra é estarmos juntos em prol de algo maior. Quando existe uma cultura forte, as pessoas preocupam-se com o resultado da equipa e não apenas com o seu próprio resultado. É assim que as empresas crescem de forma consistente”.

L’Oréal Business Academy: há três anos a impulsionar negócios

Além das tendências e da inovação, a segunda edição do Hair Salon Talks voltou a reforçar a missão da L’Oréal Business Academy, um projeto criado para apoiar os profissionais do setor no desenvolvimento das suas competências de gestão e liderança.

Lançada há três anos, a iniciativa “existe para ajudar os profissionais a desenvolverem o seu negócio em áreas-chave, como finanças, digital, experiência do cliente e gestão de equipas”, referiu João Antunes.

O Key Account Manager destacou ainda que todos os conteúdos partilhados na academia são sustentados por dados e conhecimento de mercado, permitindo aos profissionais tomar decisões mais informadas e preparar os seus negócios para um setor em constante transformação.

A importância desta iniciativa foi igualmente reconhecida pelos participantes. Sofia Martin – Hairstylist destacou o papel da L’Oréal como uma marca de referência e um parceiro estratégico para os salões. “A L’Oréal é um impulsionador. Está sempre a inovar, sempre um passo à frente e é uma empresa muito inspiradora. Trabalhamos com o grupo desde sempre e considero que são os parceiros ideais”.

Também Pedro Netto sublinhou o impacto prático da L’Oréal Business Academy no dia a dia dos profissionais, sobretudo na compreensão dos indicadores que determinam a rentabilidade de um negócio. “Esta academia é essencial porque nos ajuda a olhar para aquilo que muitas vezes deixamos para segundo plano, como os números e a rentabilidade. As dicas práticas que recebemos, as estratégias para evoluir enquanto empresa, têm sido uma verdadeira mais-valia”.

A importância da persistência foi outro dos temas em destaque durante a tarde, numa conversa protagonizada por João Almeida, atleta e treinador HYROX, e Inês Almeida, que estabeleceram um paralelismo entre o desporto de alta competição e o empreendedorismo. “No desporto, nos negócios e na vida, vai ser sempre preciso haver disciplina. Pode parecer que os resultados demoram a chegar, mas, com o tempo, alcançamos os nossos objetivos”.

O encerramento do evento ficou a cargo de Gonçalo Nascimento, Market Director da Divisão de Produtos Profissionais da L’Oréal, que reforçou a mensagem que serviu de fio condutor a toda a iniciativa: ajudar os profissionais a desenvolver uma visão mais abrangente sobre o negócio.

“O que procuramos com este seminário é dar uma visão holística: compreender o consumidor, conhecer as novas tecnologias que ajudam a responder às suas expectativas, perceber a importância das equipas, gerir um negócio — e não apenas um salão — e, acima de tudo, cultivar a persistência. É essa visão que queremos transmitir aos profissionais que estiveram presentes e a todos aqueles que acompanham esta transformação do setor”.

Mais do que um ciclo de conversas, o Hair Salon Talks reafirmou o compromisso da L’Oréal em capacitar os profissionais da beleza para os desafios do futuro, promovendo ferramentas, conhecimento e inspiração para construir negócios mais sólidos, inovadores e preparados para uma indústria em constante evolução.