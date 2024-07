João Pedro Galveias, o RTP Lab e a RTP Play: "Não sei onde vai poder passar melhor uma noite, se na nossa plataforma, se na Netflix"

João Pedro Galveias, diretor dos Conteúdos Para Público Jovem (desde outubro de 2023) e dos Serviços Digitais (desde 2014), tem um cargo com um nome pomposo que contrasta, em absoluto, com o seu discurso descontraído e pragmático. O Observador conversou com ele, uma semana depois de terem sido apresentados novos títulos títulos do RTP Lab, laboratório que, desde 2016 (o ano passado não aconteceu), ajudou a criar 24 projetos de baixo orçamento como Frágil ou Casa do Cais. Portanto, tempo de balanço, sem falar de orçamentos nem da internacionalização destas obras.

Entre as novas apostas há aliens, saúde mental ou lugares de estacionamento repletos de histórias. E uma certeza: ao contrário do ano passado, em 2024, haverá nova consulta para os jovens criadores. Por outro lado, a consulta regular da RTP terá uma novidade que já está a ser preparada. A oportunidade do canal público em “aproveitar” projetos que mereçam estar na plataforma digital e de mais dinheiro do que os que saem do Lab e com menos do que séries maiores como Codex 632. Porque tal como o cargo indica, João Pedro Galveias acredita muito na componente digital do serviço público. “Vamos fazer projetos que estão num degrau acima. Há o degrau RTP Lab, há outro que é fazer conteúdos para públicos jovens e o grande objetivo já não é distribuir na RTP1, é nos canais digitais”, conta.

Apesar dessa crença, confessa nesta entrevista que a RTP Play “merece mais atenção”, tanto por parte do público como por parte do “ecossistema” dos média em Portugal. “A RTP Play tem dezenas de milhares de títulos. Nós estamos aqui para servir. A Netflix está para se servir das pessoas. Legitimamente e bem. Na nossa plataforma temos mais de 30 séries nacionais. Não sei onde vai poder passar melhor uma noite: se na nossa plataforma, se na Netflix”, alega. Contudo, não nega quando a insistência leva a uma conclusão real e, um tanto ou quanto, trágica: falta público e falta que aconteça mais vezes a possibilidade de ficar com a plataforma gratuita de streaming portuguesa em vez de ir parar ao algoritmo netflixiano. Por falar em algoritmo, já se fala num de serviço público. E o que será? Já se começa a estudar, mas João Pedro Galveias ainda não tem uma definição clara. Tudo a seu tempo.

Quanto aos jovens, outra das prioridades da RTP (RTP Arena, Whatsapp, Twitch) garante que foi criado um gabinete dentro desta área do canal público para se dedicar a essas camadas da sociedade portuguesa mas não se atravessa, com clareza, sobre que tipos de conteúdos poderão estar para vir. É ainda cedo. “Não estamos a fazer conteúdos específicos para as redes sociais. Queremos um framework de agilidade e rapidez, porque os públicos alteram os seus hábitos de consumo rapidamente. Uma empresa da RTP, com o seu peso e história, onde há dificuldade nessa agilidade, tem de perceber o que se passa, agir rápido e depois voltar ao início do processo”. Agilidade nos conteúdos e na própria empresa porque o serviço público, se quer continuar em campo, tem de saber marcar golos no audiovisual internacional.