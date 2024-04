"A Conspiração": a história do 25 de Abril contada por António-Pedro Vasconcelos

Quando, a 25 de abril de 1974, a multidão se acotovelava no Largo do Carmo, em Lisboa, à espera da rendição de Marcello Caetano, ele estava lá no meio, a vibrar e a absorver todos os detalhes daquele momento histórico que libertava Portugal da ditadura. Talvez por isso, tenha ficado tão fascinado com esse período. Talvez por isso, a Associação 25 de Abril lhe tenha chamado “civil de Abril” na homenagem que lhe prestou quando António-Pedro Vasconcelos morreu a 5 de março deste ano.

O cineasta já tinha abordado o tema num documentário de 2017, A Voz e os Ouvidos do MFA, mas o seu maior projeto sobre o caminho para a Revolução — previsto para o 50.º aniversário — ficou por acabar quando o realizador foi internado com uma pneumonia, a que acabaria por não resistir. Porém, A Conspiração não podia ficar em pausa e foi terminada, estreando-se esta quarta-feira, 24 de abril, tal como estava previsto.

Pensada, realizada e narrada (pelo menos as partes que conseguiu deixar terminadas) por António-Pedro Vasconcelos, esta série documental divide-se em nove episódios. O primeiro é exibido a 24 de abril, às 21h30, na RTP1. No dia 25 é transmitido o segundo e os restantes sete vão para o ar um a um, semanalmente.

[o trailer de “A Conspiração”:]

Ao longo das últimas décadas foram contados e recontados todos os minutos do dia em que o Estado Novo foi derrubado. Os episódios de bastidores, os protagonistas, as peripécias, as reações espontâneas da população e os momentos emotivos. No entanto, assistindo aos primeiros capítulos de A Conspiração, parece que, afinal, ainda havia muito para descobrir e é preciso recuar alguns meses para perceber que o rastilho que conduziria à Revolução se acendeu essencialmente com uma medida do governo vista como uma afronta pelas Forças Armadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

António-Pedro Vasconcelos começa por contextualizar: estamos em 1961 e, nas frentes de batalha de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, os capitães começam a ficar fartos das condições de uma guerra que, percebem claramente, nunca conseguirão ganhar. Na metrópole, a necessidade de formar mais soldados e de reforçar o exército é tanta que o governo decide que a progressão na carreira dos novos recrutas será muito mais rápida, podendo assim tapar os buracos existentes mas ultrapassando em muitos casos os profissionais que, até ali, demoravam anos a subir a escada da hierarquia. Nasce assim o decreto-lei 353/73 e, com ele, cria-se uma bomba relógio que culminará no 25 de Abril.