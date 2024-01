José Fragoso é diretor da RTP1 desde 2018. Encontramo-lo no gabinete, atarefado mas bem disposto. Há quem diga que tem uma postura conservadora. Outros reconhecem-lhe o mérito de levar o produto português mais além. Já tinha passado pela estação pública como diretor de programas, esteve à frente da informação em 2001 e como repórter nos anos 90. Foi sob a sua liderança que empresas como a Netflix começaram a abrir as suas portas a Portugal com Glória. Foi também com Fragoso que as séries portuguesas começaram a ter outra capacidade para produzir, introduzir-se noutros festivais e mercados, através de apoios como o que advém do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema.

Se em tempos assumiu compromissos de alto risco como Último a Sair, para 2024 José Fragoso prefere recentrar géneros como a comédia em apostas ganhas, usando o melhor que existe a nível nacional mas também com parcerias internacionais. Ambição e risco controlados. O futebol reina na grelha, mas 500 mil espectadores numa estreia de uma série satisfaz um dos líderes do serviço público. Nesta entrevista ao Observador, onde se falou de tudo — de séries, cinema, futuro, passado e de jornalismo — o diretor do canal público nega ter a tal postura conservadora em relação aos conteúdos que compra e promove, mesmo sendo um acérrimo defensor de um catálogo com a palavra “história” inscrita. Tal como não quer ficar atrás no digital e mantém a crença de que o serviço público deve liderar esta transição em todas as áreas. E quando a conversa volta à ficção nacional, que tanta concorrência tem lá fora, só lhe sai uma palavra: continuar.

Fragoso acredita que o canal tem tentado manter-se diverso e inclusivo, mas que há muita estrada para andar. “Claro que, a nível de representatividade, ainda existe um défice significativo, é preciso fazer esse trabalho de aproximação. Há um caminho grande a fazer na televisão portuguesa. E não é tanto aparecer uma pessoa de outra etnia para compor. Existe mesmo uma necessidade”, garante. Com a mesma certeza, diz que os portugueses gostam de séries portuguesas: “Uma série estrangeira na RTP2 faz 30 mil espectadores. O “Matilha”, na sua estreia, fez meio milhão de espectadores. Não sei em que se baseiam quando dizem que os portugueses preferem séries estrangeiras. Não sei mesmo”, finaliza. Ficção ou realidade?

