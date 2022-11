Não é apenas a seleção ganesa que os atletas portugueses vão defrontar na próxima quinta-feira, na estreia no Mundial de 2022. O primeiro adversário são os próprios organismos, “máquinas muito pouco eficientes” que, no caso dos futebolistas portugueses, não estão adaptadas ao calor e à humidade típicos do Qatar. Será um confronto entre a necessidade de libertar calor e manter o funcionamento dos músculos, em suar para aliviar a temperatura e em manter a hidratação para não condenar o cérebro ao colapso. Uma luta de titãs que começa a nível microscópico.

Em condições meteorológicas como as que se esperam no Portugal-Gana, com temperaturas de 29ºC e uma humidade na ordem dos 60%, o organismo humano tende a colocar mais sangue em circulação na pele para arrefecer. À medida que o jogo avança e a temperatura interna aumenta com o esforço, os jogadores começam a transpirar — outro processo que o organismo usa para arrefecer.

Nestes casos, quando o ritmo cardíaco atinge cerca de 85% da capacidade do coração, o organismo passa a gerar energia queimando hidratos de carbono. Mas este processo tem um defeito: além de energia, produz também ácido lático, que se acumula e dificulta a contração dos músculos, impedindo o seu funcionamento em pleno.

