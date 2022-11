Siga aqui o nosso liveblog sobre o Mundial2022

A seleção de futebol do Gana teve esta quinta-feira um ensaio positivo antes da estreia no Mundial2022 diante de Portugal, ao vencer a Suíça por 2-0, em jogo particular disputado no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi.

A vitória ganesa começou a ser desenhada nos últimos 20 minutos, com golos do defesa central Mohammed Salisu, do Southampton, aos 70, e do avançado Antoine Semenyo, do Bristol, que tinha entrado para o lugar de Andre Ayew, aos 74.

O Gana defronta Portugal na primeira jornada do grupo H do Mundial2022 do Qatar, com as duas seleções a encontrarem-se em 24 de novembro (16h00), um pouco depois do jogo entre Uruguai e Coreia do Sul (13h00), do mesmo grupo.

No apuramento para o Mundial2022, a seleção africana venceu o seu grupo na zona de apuramento da CAF e no play-off disputado em março eliminou a Nigéria, com um empate sem golos em casa e novo empate, mas com um golo fora (1-1), na visita aos nigerianos.

A Nigéria, atualmente treinada por José Peseiro, que assumiu a equipa posteriormente, é precisamente a adversária de hoje de Portugal, também em jogo de preparação para o Mundial, com início às 18h45 no Estádio José Alvalade.