José Afonso em 1971: um esgotamento nervoso, duas prisões e uma obra prima

Em 1971, convém lembrar, a discografia de José Afonso continha um legado incomensurável, com quase vinte anos de história. “José Afonso tem conseguido coisas extraordinárias”, reflete José Mário Branco ao Comércio do Funchal, um ano antes de Cantigas do Maio. “É um autor que se renova a cada passo, que não tem receio de introduzir coisas novas, de procurar — e que permanece verdadeiro: português, cantor popular”. O primeiro abalo nacional foi o EP Dr. José Afonso — Em Baladas de Coimbra, de “Os Vampiros” e “Menino do Bairro Negro”; Cantares do Andarilho anunciou a boa nova, um caminho definitivo para a música popular portuguesa; e em 1969, Contos Velhos Rumos Novos, o universo musical em expansão. “O Zeca abriu janelas onde nem paredes havia”, contextualiza Sérgio Godinho. “Existe ali uma sequência. O Zeca vem de onde, que criação é aquela? Sempre que saía um disco do Zeca eu ficava muito estimulado, não para imitá-lo, mas para fazer as minhas próprias coisas.” “Foi um murro no estômago”, acrescenta Francisco Fanhais, a recordar o primeiro contacto com este cancioneiro, então um seminarista a caminho do sacerdócio. “Eu estava num ambiente muito religioso, de redoma, aquilo foi muito importante. Ele cantava com uma força e intensidade vocal que me enchia o coração”.

No Aeroporto da Portela, acompanhado pela mulher, Zélia Afonso, Zeca tinha uma certeza para Cantigas do Maio: teria que ser radicalmente diferente do álbum anterior, Traz Outro Amigo Também. O álbum gravado em Londres, como era habitual, improvisado em estúdio, não encheu as medidas dos ouvintes mais escrupulosos. “Falta à sua música uma maior complexidade, uma característica de universalidade”, considera Mário Correia na Mundo da Canção, garantindo que, “este LP é inferior aos anteriores”, e mais, depois de uma década fulgurante, sugere a “estagnação” de José Afonso — “parece deixar deliberadamente o tão bom caminho iniciado e aperfeiçoado”. “Hoje estou num beco sem saída”, confessava então o músico à Capital. “Não sei para que lado me hei-de virar, porque sou um ignorante em matéria de técnica musical, e a partir de um determinado grau de responsabilidade é necessário não fazer as coisas em cima do joelho”. Aos 42 anos, sob pressão, o tempo urge. Paris é uma encruzilhada.