Kengo Kuma: "No Porto quero reativar o Matadouro. Não quero destruir a História"

Tem dois grandes projetos a acontecer em Portugal neste momento. A renovação do Centro de Arte Moderna [CAM] da Fundação Gulbenkian, em Lisboa, acabou de abrir as portas ao público e os trabalhos de reabilitação do antigo Matadouro do Porto estão a começar. Além destes, é o autor do Pavilhão de Portugal em Osaka 2025. Como é que tudo isto aconteceu?

Tenho um grande interesse e uma equipa dedicada a projetos internacionais. Tenho uma colaboradora portuguesa, Rita Topa, e uma enorme simpatia por Portugal. Estou muito contente com todos estes trabalhos. A Gulbenkian foi um projeto muito importante e o Matadouro também o é. Para mim, para nós, enquanto equipa, e também para as cidades onde estes projetos se desenvolvem. Isto é algo muito emocionante. Trabalhámos muito e com muito empenho para ganhar estes concursos.

Mas porquê este interesse por Portugal e pelas duas cidades mais importantes do país? Estará também relacionado com a arquitetura?

Sempre me senti atraído pela cultura portuguesa. Há muito tempo que me impressiona. A comida em Portugal é muito boa, assim como o vinho, o vinho verde é um desafio para o meu paladar. Tenho viajado várias vezes para o país, onde a arquitetura também é muito, muito forte. Álvaro Siza Vieira é um dos meus mentores. Penso que a ligação entre Portugal e o Japão também é muito grande. Em 2012 estive no Porto para um workshop com estudantes na Universidade. Em 2018 decorreu o concurso para o Matadouro no Porto e eu e a minha equipa encontrámos um parceiro na cidade para concorrer. E, em meados de 2019, aconteceu ganharmos o projeto para o CAM. Foi um processo muito orgânico. Desde 2012 que passámos a colaborar e a falar regularmente com Portugal e a oportunidade para desenhar o Pavilhão em Osaka acabou por aparecer. Já estávamos tão envolvidos com o país que pensámos imediatamente porque não?

Há algum tipo de ligação entre estes projetos para Portugal? Como pensa reabilitar o Matadouro, por exemplo?

Sempre tentei manter uma conversa com aquele espaço. Historicamente, o Matadouro é um espaço abandonado na cidade do Porto. O meu objetivo é reativar aquele sítio, preservando os edifícios que ali existem. Não quero destruir a história. Tenho em mente mostrar a história do local, deixar ficar ambientes e materiais possíveis. É sobretudo isso que me atrai.