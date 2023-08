À semelhança do que aconteceu na maioria das suas intervenções esta semana em Portugal, o Papa Francisco voltou este sábado a largar as folhas do discurso que trazia escrito e improvisou quase na totalidade as palavras que dirigiu aos cerca de 200 mil fiéis reunidos no Santuário de Fátima para um evento não diretamente ligado à agenda oficial da JMJ. Num breve discurso no final da oração do terço na Capelinha das Aparições, o Papa Francisco propôs aos peregrinos a devoção de “Nossa Senhora Apressada” e voltou a insistir numa mensagem que já se tornou um símbolo da passagem de Francisco por Portugal: a Igreja tem lugar para todos, sem exceção. Leia aqui o discurso na íntegra.

