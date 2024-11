Leonardo DiCaprio aos 50 anos: podemos levá-lo a sério agora?

Estranhamente estreado apenas poucos meses depois de outro lançamento seu, Apanha-me Se Puderes revelar-se-ia, não só um dos melhores de Steven Spielberg em muitos anos – bem melhor conseguido do que Relatório Minoritário, dispendiosa e desajeitada adaptação do conto de Philip K. Dick para onde desviara todas as atenções pouco antes naquele mesmo ano –. como também a definitiva ordenação de DiCaprio como cavaleiro da ordem dos crescidos. Como se crescesse literalmente diante dos nossos olhos, do adolescente de ombros encolhidos que conhecemos nas soaps e sitcoms dos anos 80 ao adulto que carregará filmes inteiros às costas a partir dali, a sua encarnação do vígaro Frank Abagnale Jr. através do tempo e das múltiplas peles por que se fez passar é qualquer coisa para a História.

E para quem não viu ou não quis ver, dois anos depois repetia o show de representação: três horas de tour de force como Howard Hughes, dos aviões aos amores, do cinema à lenta espiral para a obsessão – “The way of the future, the way of the future…” O novo Citizen Kane de um Orson Welles para o século XXI, se acaso tivesse a talvez não despicienda dimensão de autor.