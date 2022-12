Lucian Michael Freud (1922-2011) era filho do arquiteto Ernst L. Freud e neto do psicanalista Sigmund Freud. Quando Lucian tinha 11 anos, em 1933, os pais emigraram de Berlim para Inglaterra, escapando à ascensão do nazismo. O pai Ernst foi o primeiro dos Freud a partir com a mulher e os três filhos, ciente do perigo que os espreitava por serem judeus, tanto pelo lado alemão da mulher Lucie (Brasch) como pelo lado austríaco (Freud). Em Londres, passaram a viver numa casa modernista em St. John’s Wood, Hampstead, na qual o pai instalou o atelier de arquitetura, no mesmo bairro que o avô Sigmund Freud escolheria quando finalmente se decide a largar Viena na sequência da anexação da Áustria pela Alemanha.

Em 1938, um Sigmund Freud adoentado junta-se ao filho e netos no exílio, na sua última morada, uma casa vitoriana, atual casa-museu Freud, onde o pai da psicanálise morre no ano seguinte. Ainda nesse ano, o seu neto Lucian obtém a cidadania britânica, quatro dias antes de o Reino Unido declarar guerra à Alemanha. Já cidadãos britânicos, os três irmãos Freud alistam-se para lutar durante a Segunda Grande Guerra, servindo Lucian na Marinha Mercante britânica. Tal como o artista revelou ao biógrafo William Feaver com quem conversou quase diariamente ao longo de 40 anos, a ideia de que poderia ter morrido com os irmãos nos fornos crematórios de Hitler nunca o abandonou. Quem sabe reside aí a chave para a sua obra; e a capacidade que a mesma tem de sugerir a vida em face da morte ou o que representa habitar um corpo, uma experiência visceral, psicológica e emocional finita e mortal.

No Reino Unido, o artista faria o percurso típico dos filhos da elite, educado nos colégios internos de Dartington Hall School em Devon, com reputada excelência no campo artístico, e na liberal Bryanston School, em Dorset, da qual foi expulso por comportamento desordeiro. De 1942 a 1943, frequentou o Goldsmiths College, em Londres, passou ainda pela Central School of Arts and Crafts impulsionada pelo conhecido movimento de William Morris e pela Slade School of Fine Arts.

