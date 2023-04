Dos arquivos convencionou-se dizer que estão “mortos”, porém, como sabem os historiadores, os repórteres, os documentaristas e outros arqueólogos do passado, um arquivo pode ser uma fonte borbulhante de vida, porque é ao passado que todo o presente vai beber. Foi fazendo uma hábil montagem com textos do passado e reflexões do presente que o ator e encenador Luís Miguel Cintra construiu o seu Pequeno Livro Arquivo, que acaba de ser publicado pela Edições 70.

Este livro, que nada tem de pequeno — são 600 páginas — é um ato de coragem, de frontalidade e de autocrítica, coisas muito raras nos nossos dias. O fundador do teatro da Cornucópia, uma das instituições artistas mais importantes da nossa democracia, aquela que levou até às ultimas consequências a utopia de fazer do teatro uma forma de politização e emancipação dos homens e das mulheres, decidiu encerrar as portas desta companhia, em 2016, num conflito aberto com o governo e as políticas culturais.

Sete anos depois do fim da Cornucópia, Luis Miguel Cintra, de 72 anos, que luta contra a doença de Parkinson, foi viver para Vila Nova de Gaia, quase se deixou morrer de melancolia — se não tivesse quem o salvasse — e escreveu aquilo que parece ser um livro de memórias, onde, como se fosse Gretel no meio da floresta, a recolher migalhas de pão para reencontrar o caminho de casa, o ator recolhe textos que escreveu para o teatro, cartas aos atores, entrevistas, misturando tudo com reflexões sobre a vida, a passagem do tempo, o reencontro com Deus e a necessidade de colocar de lado “a imagem que tinha dado sempre de um homem com muito juízo”, mas também a recusa daqueles que o homenageavam como “mestre”. Não, as notícias da sua morte eram manifestamente exageradas e este livro é, por isso, também uma prova de vida. Luis Miguel Cintra é um corredor de fundo, que “a pulso”, escreve um livro brilhante, que instiga o pensamento, através do qual, mais como poeta do que memorialista, procura tocar “o tempo que foge”.

