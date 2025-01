Mariana Salomão Carrara: da morte escreveu proeza

Por causa da evolução que se faz naturalmente no espaço de quase 20 anos?

O germe já estava ali a ganhar forma, mas estava naquela época de livros do secundário, portanto acho que tem influências que se foram perdendo um pouco.

Fruto dessa evolução certamente, a escrita de Não fossem as sílabas do sábado é muito livre em termos de pontuação, das frases que ficam por dizer, há ideias que se misturam tal como acontece nas nossas cabeças.

Gosto de escrever na primeira pessoa também por isso. Os meus livros são todos escritos na primeira pessoa e acho que tem muito a ver com o fluxo do pensamento, a velocidade do pensamento e, tal como disse, o caos das ideias. Uma ideia puxa a outra e com essa ligação ficamos a conhecer o passado, o presente, o futuro, tudo misturado na cabeça da narradora. Neste caso, temos o ponto de vista da Ana que, com 30 e poucos anos, vai crescendo. Gosto muito dessa parcialidade. Temos uma versão ali e, a partir dessa versão, imaginamos a versão da outra [Madalena], não é? Sentimos o silêncio da outra personagem, como deve estar a ser para ela, mas a partir de uma pessoa só. Gosto da velocidade da vírgula também. Quando ela está mais calma, a pontuação dá-nos um ritmo diferente. No momento em que ela está já numa catarse maior, a pontuação é mais rápida. Gravei o audiobook recentemente no Brasil e houve momentos em que tive de pontuar espontaneamente, senão não ia respirar. Sofri as consequências dessa escolha de ritmo acelerado.

Mesmo sabendo que a escrita era o seu meio e de ter publicado um livro aos 21 anos, foi estudar Direito. Porque não seguiu Literatura?

A insegurança financeira pesou muito e nunca sabemos se vai funcionar ou não. Eu não tinha nenhuma perspetiva, não tinha ninguém da família envolvido no meio que pudesse abrir-me algum caminho. Os adultos foram dizendo: “Estuda Direito, depois fazes o que quiseres com isso, vais tentando em paralelo”. Acabei a estudar Direito e a trabalhar em Direito. Sou defensora oficiosa já há 13 anos e a escrita acaba por ocupar as férias, o fim de semana, lugares e horários de lazer. Tenho muita vontade de sentir como seria a minha produção se me aventurasse em guiões ou teatro, se tivesse realmente um tempo criativo e livre, mas por enquanto não tive essa experiência.

Não opta pela escrita a tempo inteiro por continuar a ser financeiramente instável ou porque passaria a ser uma obrigação e não um prazer?

Acho que é muito inseguro. Sou funcionária pública, estou habituada a um nível de estabilidade que a literatura nunca conseguirá dar-me.

O que é que a Mariana defensora oficiosa dá à Mariana escritora?

As duas profissões têm uma certa sanidade no sentido de conhecer o ser humano. Preciso de estar muito conectada com a personagem que não sou eu, que viveu uma história que não é a minha para sentir essas dores e expressá-las. Depois deste livro, toda a gente me pergunta quem é que eu perdi, que luto foi esse que tive. Não tive nenhum luto, mas essa é uma entrega que faço a cada uma das minhas histórias. E como defensora, como operadora de direitos no geral, temos de fazer isso, não é? São atendimentos de massa, cada pessoa que se senta no meu escritório tem uma história e temos de resolver depressa. A necessidade de lembrar que tenho à frente um ser humano e sentir com essa pessoa uma história que não é a minha tem uma certa empatia. Ainda não levei as histórias do Direito para os livros, mas ser defensora oficiosa moldou-me como pessoa, o meu caráter está calcado nos conhecimentos que a defensoria me traz de humanidade, da miséria brasileira, da situação das pessoas do meu estado.

Na sua profissão também é muito observadora? Passamos o livro todo a forjar teorias sobre a personagem de Madalena? Sobre o porquê de ela ser assim, o que é que lhe aconteceu, como é que foi ali parar, por que é que ela tem a necessidade de uma relação ou porque é que ela é tão cuidadora. E ficamos até ao fim, não tendo propriamente respostas, como se fossemos observadores.

As respostas estão na nossa cabeça. Esse livro, o da Madalena, é do leitor, é ele que o escreve. Acho que a maioria das nossas especulações e tentativas de compreender o outro, principalmente no trabalho, são especulações cuidadosas.

Neste livro, o que surgiu primeiro? A amizade muito fora do comum destas duas mulheres ou a tragédia que as une?

O assunto de que queria realmente falar era a amizade entre duas mulheres. É um assunto que me é muito querido e eu queria uma situação extrema, vendo o potencial de aquela relação se tornar cada vez mais familiar, uma relação muito intensa mas sendo resistida por uma coisa extrema. Mesmo sem nenhum acidente, sem nenhuma tragédia, às vezes não cuidamos desses vínculos ou insistimos em deixar a amizade para segundo plano e vamos ficando isolados. Porquê? Portanto, queria muito falar disso e senti essas duas personagens muito próximas, só que não se entregando por alguma razão. Naquela época estava a enfrentar uma situação triste com o vizinho do meu andar, que era um médico de 59 anos viciado em anestesia. Diversas vezes encontrei-o caído no chão da cozinha dele. Abria a porta porque me cheirava a gás ou a fumo e ia desligar o gás ou a chaleira que estava ao lume. Comecei a sentir medo de morrer por causa do vizinho, de vir a explodir ou pegar fogo juntamente com ele. Tudo isto estava misturado com um sentimento de culpa por vê-lo cada vez mais deteriorado. Tentamos falar com ele, chamar a família, mas veio realmente a morrer no apartamento de overdose. Antes disso, escrevi o livro imaginando essa situação de um condomínio que não cuida, não ampara. Ao mesmo tempo, questionei-me sobre qual o limite de atuação na vida do outro. Acho que isso me inspirou para pensar numa tragédia que envolvesse o condomínio, o vizinho e o início da história destas duas viúvas.