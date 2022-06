Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nasceu no Rio de Janeiro, mas foi em Minas Gerais que descobriu a música em casa dos seus pais adotivos, onde se ouviam estilos de todo o mundo. Começou por tocar sanfona (acordeão), experimentou gaita (harmónica), mais tarde o violão e depois veio o canto. Com 13 anos foi crooner num grupo de baile em Três Pontas, na zona sul da região, e entre amigos compôs as suas primeiras canções.

A música indígena, as canções folclóricas mineiras, o rock dos Beatles, a Bossa Nova, o jazz ou o tropicalismo foram géneros que influenciaram o seu crescimento, marcado pelo preconceito do racismo, pela ditadura militar e pela diversidade do povo brasileiro. Milton Nascimento, mais conhecido por Bituca, apresentou-se ao mundo com “Travessia”, tema que conquistou o segundo lugar do Festival Internacional da Canção em 1967, ano em que lançou o primeiro álbum batizado com o mesmo nome.

