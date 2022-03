Há 50 anos, Milton Nascimento quis fugir do mundo e criou o "Clube da Esquina"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Quando você foi embora fez-se noite em meu viver”. A delicadeza da primeira frase, com o séquito melódico da Bossa Nova, é um lugar comum reconfortante, o homem solitário a dedilhar um violão. “Estou só e não resisto, muito tenho p’ra falar”. A segunda estrofe destapa o engano, anuncia uma voz a descolar, qual descoberta do Brasil, que estranha dissonância é esta, com tanto de novo como de antigo. “Solto a voz nas estradas/ Já não quero parar”. A canção “Travessia” revela um rapaz de Minas Gerais, entre as cidades e as serras, que subitamente deixou um país boquiaberto com a imensidão da voz, segundo lugar no Festival Internacional da Canção, em 1967. O nome é Milton Nascimento.

A única comparação possível, meditam os espectadores, é com Elis Regina, cada vez mais distante do auto-controlo vocal da Bossa Nova. E é mesmo Elis que abraça primeiro o músico mineiro, ao gravar “Canção do Sal”, outra criação inquietante do compositor novato. Deslumbrado, o produtor e arranjador Eumir Deodato, radicado nos EUA, convida Milton Nascimento a gravar um álbum em Nova Iorque, e com uma perninha de Herbie Hancock, apresenta a batucada ao Tio Sam. O Brasil, quem sabe o mundo, estava à mão de semear, bastava-lhe dar um passo em frente. Mas Milton Nascimento não se move à velocidade frenética da restante humanidade, a passada deste calmeirão é vagarosa. O músico sobe a perna e, surpreendentemente, o passo é para trás: recolhe-se em casa, Minas Gerais, sequer continua no Rio de Janeiro, quanto mais Nova Iorque.

“No Rio, não dá pé. Nem nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Sabe como é: a terra, a casa, os amigos, a nossa gente. Isso tudo está aqui em Belo Horizonte”, justifica então o músico ao jornal O Globo, na capital de Minas Gerais. “O que eu quero é formar um outro conjunto, com os meus amigos. Com a turma que tinha a maior fé em mim, quando eu ainda era apenas um cara que tocava, compunha, e cantava músicas: um cara que ainda não tinha feito ‘Travessia’”. O compositor apercebeu-se que seria naquele preciso momento, provavelmente sem retorno, que teria de responder em definitivo à questão: quem é Milton Nascimento?