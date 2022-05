Na rodagem da segunda temporada de "Pôr do Sol" descobrimos mais personagens, mais ação e um "final épico". Mas ainda é tudo segredo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Pronto, está decidido. ‘Isto’ não entra mais. Nem neste episódio, nem no resto da temporada”.

O realizador Manuel Pureza está sentado numa régie a vigiar uma cena importante da segunda temporada de “Pôr do Sol” — depois do sucesso da primeira temporada deste “novela cómica”, a produção vai regressar no verão. Os elementos da equipa que o rodeiam respiram de alívio. Pureza está vestido de branco, raramente se irrita e responde sempre com uma gargalhada cada vez que assiste a um take cómico. É o vigésimo dia de gravações, faz calor: insistimos, faz mesmo muito calor na Quinta do Torneiro, em Paço de Arcos. São 16h00. Até o pato de borracha amarelo no topo de um dos ecrãs de visionamento poderia suar, caso o deixassem.

As cerca de 60 pessoas que andam num vaivém, entre atores, figurantes, novas personagens, técnicos, produção e maquilhagem, parecem saber bem o que há para fazer, mesmo que a rodagem tenham arrancado de manhã cedo e já chegue à vista de um visitante o inevitável cansaço. Nem a exclusão do “isto” — que não podemos revelar, para não fazer spoiler, assumimos esse compromisso — troca as voltas. É Manuel Pureza que, num momento raro, dá a ordem sem esboçar um sorriso. Afinal, nem tudo aqui é para rir. Aliás, isto é matéria muito séria. É um sucesso televisivo que merece e quer uma continuação à altura da primeira temporada. Humor? Sim. Exigência leve como uma gargalhada? Nunca.

Enquanto se resolvem problemas técnicos de som, lá dentro está toda uma planta improvisada e desenhada para filmagens. Um pequeno quarto, com uma cama de casal, que serve de camarim para vestir e despir atores. Uma sala enorme com espelhos, cadeiras e utensílios de maquilhagem. Uma varanda, junto a um jardim francês (tal como diz o site da Quinta, ideal para casamentos), onde alguns atores descansam. “Preciso da folha de serviço para amanhã”, chuta um assistente. Há uma cronologia para seguir e mais quatro episódios extra para fazer desta vez, porque a nova temporada terá, ao todo, 20. Não fosse a descontração profissional óbvia de quem por ali anda e a ausência de dress code e apostaríamos num regime militar, dada a disciplina e organização de tudo isto.