Na saúde, na doença e até que qualquer coisa os separe: de onde vem o sucesso de "Casados à Primeira Vista"?

Questão final, fraturante, para levar para a terapia, para incluir nos censos (exagerada é o meu nome do meio): o que é que as pessoas gostam mais de ver? O “viveram felizes para sempre” ou uma noiva que desmaia quando vê o noivo? Recém-casados a atirarem-se à traqueia um do outro que nem cães-patrulha no Boom e um ou outro adultério, ainda a aliança não se ambientou ao dedo? Já que estamos numa de percentagens, inclino-me para um 30%-70%, mas este não é um número da PORDATA, é o chamado suponhamos (ler com a sílaba tónica errada). Nem que seja porque deve haver muito boa gente a ver e a pensar “afinal, não estamos assim tão mal” ou “então, não estou bem solteiro/a?”.

Talvez isso explique o quão abrangente parece ser o público — neste momento, arrisco-me a dizer, bem mais do que um Big Brother da vida. Porque nem toda a gente se imagina fechado numa casa 24 sobre 24, mas, generalizando, toda a gente já se apaixonou e foram muitas, não foram poucas — bastantes vezes até — pela pessoa errada. Na verdade, é esse o segredo deste tipo de formatos. Quem é que no seu sofá, nunca mandou um “Se fosse comigo, eu…” e muitas vezes foi? Como se permitisse ao espectador dar a resposta que devia ter dado àquela criatura do passado que em tempos sugeriu que estava na hora de ir para o ginásio, porque a gravidade não perdoa.

Como em 90% das adaptações, o Casados… português é muito mais longo, tem diários que repetem as VTs ad nauseum, e inclui apresentadora, ao contrário do formato original. E parece-me que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Porque é muito mais fácil encher chouriços com uma apresentadora, ainda para mais se ela for uma figura tão consensualmente simpática como a Diana Chaves. A Diana Chaves, apesar de ser linda de cair para o parquet flutuante, não cria distância. É simpática, soa genuína e parece não julgar os casais, mesmo que estejam a cavar um buraco de proporções homéricas de onde não vão conseguir sair, nem com ajuda da Proteção Civil. E de quando em vez, a expressão dela representa-nos a nós, os que estão no dito sofá, encolerizados, a berrar a plenos pulmões: “Já tinhas levado uns patins…”. Sim, eu uso expressões de avó, acho que já tínhamos estabelecido isso.