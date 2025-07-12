NOS Alive: um segundo dia entre o barulho das luzes de Anyma, a classe dos Justice e o imparável hip hop em português

O seu marcante espetáculo de visuais e luzes, adaptado a palcos mais normais para que pudesse viajar pelo mundo, terá sido o grande chamariz para ser programado em festivais como o NOS Alive que, até hoje, não têm por tradição programar DJs como cabeças de cartaz — o que é ainda mais surpreendente quando ouvimos a música de Anyma, house de natureza melódica e progressiva.

É suficientemente acessível enquanto música eletrónica destinada ao grande público, mas também é genérica, sem nada de muito particular que a distinga, sem um cunho autoral diferenciador. Se o NOS Alive não cedeu quando festivais como o belga Tomorrowland se tornaram fenómenos mundiais, se o festival de Algés não concedeu lugares de destaque a muitos DJ-estrela que apareceram com o estrondo da EDM há 15 anos, porquê agora? Considerando a fraca adesão do público, talvez seja algo a ter em conta para as próximas edições.

De pé, apenas com uma mesa comprida à sua frente, Anyma é um único homem perante uma multidão de vários milhares de pessoas a dançar. Atrás e nos ecrãs gigantes laterais, os tais famosos visuais vão fazendo a sua magia — são impactantes, sim, mas não conseguem nem chegar perto das projeções que vimos na Sphere ou mesmo noutros locais com ecrãs de qualidade superior. Além disso, entre os humanóides que têm marcado o seu imaginário em nome próprio — lançou três discos Genesys desde 2023 —, florestas pós-apocalíticas ou naves espaciais, até pode existir uma certa coerência temática que aponta para um futuro não muito otimista, mas não se trata de uma narrativa coesa com um princípio, meio e fim. São adornos sem um sumo maior que poderia fazer a diferença.

Os inevitáveis Justice e o que Finneas ainda tem para caminhar sozinho

Ficámos melhor impressionados, na verdade, com o espetáculo visual dos Justice. Oito anos volvidos desde a última vez que tocaram em Portugal, a dupla francesa composta por Gaspard Augé e Xavier de Rosnay trouxe ao Passeio Marítimo de Algés a performance de Hyperdrama, o álbum que lançaram em 2024. Também eles são apenas dois homens em cima de um enorme palco, mas a sua presença — ao contrário da de Anyma, que se posiciona como o centro das atenções, sempre iluminado e visível — é propositadamente dissimulada, de maneira subtil e inteligente, utilizando os músicos como figuras cénicas numa obra-prima de light design.

Serão poucos os concertos que já vimos no NOS Alive (ou noutro festival português) com uma estrutura de luzes tão avançada e com tanta diversidade de efeitos, com os projetores a moverem-se pelo palco como se se tratassem de marionetas manipuladas por mestres da iluminação, tal não era a sua fluidez de movimentos e os resultados do seu posicionamento.